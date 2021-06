Slik går det for seg når US Navy detonerer 18 tonn sprengstoff ved sitt nye hangarskip

USS Gerald R. Ford (CVN-78) er første fartøy i en ny klasse amerikanske hangarskip, og har nettopp vært gjennom brutale sjøprøver:

Fredag ettermiddag ble første del av det som kalles «Full Ship Shock Trials» (FSST) gjennomført, der skipet måtte bevise at det er i stand til å takle trykkbølgene et slikt krigsskip risikerer å utsettes for. Og ikke minst alt utstyret om bord.

Den eksplosive testen ble gjennomført 170 kilometer øst for Florida. Foto: USGS

Ifølge hangarskipets egen twitterkonto var det en sprengladning på 18 tonn TNT som ble detonert.

Testen fant sted cirka 170 kilometer øst for Floridakysten, sørøst for Jacksonville og nordøst for Orlando, ifølge United States Geological Survey (USGS) som målte sprengningen til 3,9 på Momentmagnitudeskalaen.

Ifølge US Navy har FSST blitt forberedt i flere år, og dette er første gang på 34 år at et hangarskip testes på denne måten. Dette var USS Theodore Roosevelt (CVN-71) i 1987.

Dette er de siste testene som gjennomføres før «Gerald R. Ford» drar ut på sitt første oppdrag. Andre skip i klassen av ti planlagte er USS John F. Kennedy som ble sjøsatt for halvannet år siden.