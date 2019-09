Slik elektrifiserer VW sin egen fortid

Frankfurt, Tyskland: Knatringen fra boxermotoren er borte, bensinlukten og avgassene likeså. Under bakluken ligger ingenting annet enn et stort, tomt oppbevaringsrom, og den som løfter opp høyre baklykt, vil finner en CCS-kontakt for hurtiglading. Og under skallet på den fint restaurerte VW-cabrioleten fra 1970-tallet, ligger en nymotens elmotor og batteripakke, rett fra Volkswagens eget samlebånd.

Det er sjelden kost at store bilfabrikker ser tilbake i tiden på denne måten. Rett nok restaurerte Nissan sine gamle 240Z-modeller for noen tiår siden, og solgte dem med full nybilgaranti gjennom egne forhandlere i USA. Men for Nissan handlet det om å bevare fortiden. For VW og samarbeidspartner eClassics handler det om å ta den klassiske folkevogncabrioleten inn i en elektrisk fremtid.

– Bilene må være like pålitelig som nye elbiler, sier Martin Ecevedo fra eClassics. Foto: Paal Kvamme

Først prøvde eClassics å ha ladeporten der VW-boblen hadde bensinlokket, men da fikk man ikke plass til CCS-ladeport. Foto: Paal Kvamme

Et personlig kjøretøy

– For ti år siden begynte vi å konvertere all slags eldre biler til elektrisk drift. Folk begynte å spørre etter elektriske kjøretøy som de følte seg knyttet til, sier Martin Ecevedo.

Han er en av grunnleggerne av Stuttgart-firmaet eClassics, som har med segt et rikt utvalg av halv- og helferdige eKäfer-biler til Frankfurt-messen.

– Vi laget flere ulike prosjekter, og alle hadde noe felles - de trengte gode, pålitelige komponenter. Disse bilene måtte være like pålitelig som nye elbiler, sier Ecevedo.

– Så kom vi i kontakt med Volkswagen, som har blitt offisiell partner i utviklingen av eKäfer. Vi får komponenter og kunnskap fra dem, så lager vi bilene selv, sier Ecevedo og kikker ned på et nakent, karosseriløst chassis fra en 1970-talls folkevogn, der ikke alt er som det pleide å være.

Rekkevidde på 200 km

For at eKäfer skulle få hurtiglading, ble CCS-kontakten lagt under høyre baklys. Foto: VW

Eiere av VW e-up! vil kjenne igjen girspaken. USB-lader og varmeseter er ren bonus. Foto: Paal Kvamme

Bakerst i rammen, der Ferdinand Porsches luftkjølte boksermotor en gang var skrudd fast, henger nå drivverket til VWs vesle e-up!. Rammen er tydelig forsterket,. Under det som kan minne om en original boble-bunnpanne, er det bygget inn et batterikammer med plass til inntil 14 litiumion-batterimoduler. Dermed kan eKäfer få en batterikapasitet på 36,8 kWt, noe som skal være nok til en toppfart på 150 km/t og en rekkevidde på 200 kilometer.

Uavhengig fjæring med skivebremser. Noen komponenter er fra e-Golf, resten er utviklet hos eClassics. Foto: Paal Kvamme

– Dette gir en helt ny fartsopplevelse, lover Ecevedo med et forsiktig smil.

Tyngre, sterkere, raskere

Tung batteripakke gjør at eKäfer nå har vokst til 1280 kilo. Mens de originale VW-boblene i beste fall kunne skremmes opp i 60 hestekrefter, har den elektriske versjonen 82 hk, og et dreiemoment som kunne ta nattesøvnen fra en bobleeier på 1960- eller 1970-tallet. Retroelbilen skal gjøre 0-80 km/t på åtte sekunder.

Økt vekt og økte prestasjoner betyr også behov for mer solid skrubbeverktøy. Derfor er eKäfer utstyrt med et moderne, uavhengig hjuloppheng, skivebremser fra e-Golf og noe de gamle folkevognene aldri hadde: en moderne bremsekraftforsterker. ABS-bremser får man derimot ikke.

Vannkjølt sjarmtroll

– Den elektriske folkevognen kombinerer sjarmen fra våre klassiske kjøretøy med fremtidens mobilitetsløsninger, sier styremedlem Thomas Schmall i Volkswagen Group Components i en pressemelding.

– Vi tilbyr også eiere av VW-boblen en profesjonell konverteringsløsning, med deler av høyeste kvalitet, sier Schmall, som omtaler prosessen som “emosjonell”.

Det er 1302- og 1303-modellene som er utgangspuntk for e-boblene Kliss lik originalen er eKäfer ikke. En tydelig visuell forskjell fra de gamle bilene ser du under stigbrettene. Den elektriske versjonen har et nokså markant oppbygget parti under stigbrettene, på grunn av batteripakken som ligger under bilen. Under panseret finner man noe noe så folkevognsjeldent som en radiator. Batteriladesystemet er nemlig vannkjølt.

Forseggjort

Arbeidet er det ingenting å si på. Interiøret er forseggjort, med skinntrukket dashbord, digitalt speedometer, moderne stereoanlegg med integrert navigasjon - og en skinntrukket girvelger som mange vil kjenne igjen fra e-Up. I tillegg til et oppgradert understell elektrisk drivverk og restaurert karosseri, leveres bilene med nytt interiør, siste skrik i teknologi, med alarm, varme i setene - og et varmeapparat som fungerer.

eKäfer har fått elektronisk speedometer og skinntrukket dashbord. Foto: Paal Kvamme

– Ideen er å konvertere gamle biler med nye standardkomponenter og gi dem et moden brukeropplevelse, og en rimelig pris, sier Martin Ecevedo.

En million kroner

Uten boxermotor er det plass til bagasje i det gamle motorrommet. Foto: Paal Kvamme

Nåja. Spesielt rimelig er eKäfer kanskje ikke. Den som vil lage sin egen bil, det være seg en replika av en Porsche Speedster eller en beach buggy, kan kjøpe et nakent chassis med drivlinje til rundt 400.000 kroner. Leverer du inn din egen VW-boble og ber gutta konvertere den til elektrisk drift, koster det fra 500.000 kroner og oppover - alt etter hvor råtten bilen din er. Skal eClassics levere hele deg en ferdig VW-cabriolet, ferdig restaurert og konvertert, må du ut med rundt én million norske kroner. Mye penger for en folkevogn, selv om det et svært pent arbeid de viser frem. Skal du ta bilen hjem til Norge, kan det jo fort komme en kvart million kroner i merverdiavgift, dersom du ikke får den innført som elektrisk kjøretøy.

– Er ikke det stive priser? Man får da en håndfull originale VW-caber for den prisen?

– En nyrestaurert VW-cab fra Memminger (svært anerkjent restauratør av gamle VW-caber, journ. anm.) koster gjerne 80.000 euro, sier Alex Weber fra eClassics.

Den som har lyst til å lage beach buggy eller en Porsche Speedster-replika, kan kjøpe et nakent chassis med motor. Foto: Paal Kvamme

Veldig mye nytt

For å kunne skape en eKäfer, kjøper selskapet opp gamle boblecaber, plukker disse i atomer og gjennomfører en full restaurering.

Mye sjarm, og null utslipp. Det tykke partiet under stigbrettene avslører at dette ikke er en vanlig boblecab. Foto: VW

Inntil 14 batterimoduler fra e-Up! får plass under bunnplaten. Foto: Paal Kvamme

– Rundt halvparten av bilen består av originale deler. Resten er nytt, sier Alexander Weber.

– Chassiset er 80 prosent nytt, og betydelig forsterket for å tåle de langt større kreftene. Også i karosseriet er mye nytt. For eksempel er de originale dørene ofte i dårlig stand, så der bruker vi helt nyproduserte dører.

– Hvor mange har dere laget?

– 12 biler, så langt.

– Hvor mange har dere levert til kunder?

– Foreløpig brukes de til utleie. Vi er fremdeles i utviklingsfasen, sier Weber, og legger til at de også har elektriske versjoner av Karmann-Ghia og Porsche 356 på gang.

Klar for ID.3-teknologi

– Ettersom VW er offisiell partner, får man vel full VW-garanti på drivlinjen?

– Nei, det er vi som selger bilene og gir garanti, så vi tar vi det med VW om det skulle være noe. Men skal du ha service eller analyse på bilen, går du til Volkswagen, sier Acevedo.

I fremtiden ser han for seg å bruke MEB-plattformen, som VWs nye ID.3 er bygget på.

– Vi vil bruke batteriene fra ID.3, sier Weber.

– Kanskje motorene også, sier Acevedo.

– Det er kanskje begrenset hvor mange slike eKäfer-biler dere kan lage?

Tyskerne rister på hodet, i takt.

– Vi kan bruke chassis fra VW-boblene fra Mexico, der ble de jo bygget til 2003. Omtrent alt av bobledeler blir jo laget opp igjen, sier Acevedo og smiler bredt:

– Men kom, skal vi ikke kjøre en tur?