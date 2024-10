Slik blir vi påvirket av fremmede makter

Nasjoner som Russland, Kina og Iran er i front hva angår utenlandske påvirkningsoperasjoner. Aktiviteten er for tiden historisk høy. Både som følge av Russlands angrepskrig på Ukraina og en rekke politiske valg i vestlige nasjoner og Nato-land.

FIMI – en fellesbetegnelse

I denne episoden av podkasten Teknisk sett kan du høre FFI-forsker Eskil Grendahl Sivertsen fortelle om nettopp påvirkningsoperasjoner, hvordan det foregår og status i arbeidet med å håndtere trusselen fra slike operasjoner og nasjoner.

Nei, det er ikke historisk nytt at nasjoner forsøker å påvirke hverandre. Under andre verdenskrig var for eksempel flyveblader en metodikk som ble brukt. Det nye nå er at påvirkningen gjøres digital og i et stadig større omfang. Ikke minst har krigen i Ukraina før til et oppsving i nettopp påvirkning. Spesielt ved Russlands forsøk på fordreining av historiefortellinger og sannheter.

Sivertsen kan fortelle at denne typen påvirkning nylig fikk en internasjonalt omforent beskrivelse med akronymet FIMI: Foreign Information Manipulation and Interference.

KI – en driver

Ikke overraskende har muligheten for manipulasjon økt som følge av bruk av kunstig intelligens. Foreløpig er manipulasjon av stemmer en økende teknologisk trussel.

Muligheten for å bli påvirket til å tro på noe som ikke er sant, er rett og slett sterkt økende.