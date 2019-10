Slik blir universitets-elbilen fra Skåne

Den er skreddersydd for bykjøring, har et moderne skandinavisk utseende og sjåføren plassert midt i bilen.

Takket være en vellykket fundraising-kampanje, der svenskene har fått inn over ti millioner kroner, skal den elektriske bybilen Uniti One leveres til de første kundene allerede neste sommer.

Sjåføren skal sitte midt i bilen, og vil få tre skjermer å kikke på. Foto: Unity

Snur på en femøring

Uniti One startet livet som et prosjekt ved universitetet i Lund. Bilen er designet i Sverige og skal ha et skandinavisk-inspirert minimalistisk design.

Den tekniske utviklingen og produksjonen er lokalisert i britiske Norwich. Uniti er på alle måter skreddersydd for bybruk. Bilen er bare 3222 millimeter lang, og med en bredde - inkludert speil - på 1709 millimeter.

Svenskene har for lengst gått ut med at de har fått forhåndsbestillinger med verdi på over 50 millioner euro, altså en halv milliard norske kroner. Dette er imidlertid ikke konkrete bestillinger, men interessenter som har satt seg på en venteliste.

Uniti One veier bare 600 kilo, og har ifølge produsenten et forbruk på kun 8 kW/100 km. Foto: Unity

To batteripakker

Én person foran, to bak - og god plass til å frakte lange gjenstander. Foto: Unity

Den vesle bybilen skal leveres med to ulike litium-ion-batteripakker, på enten 12 kWt eller 24 kWt. Det største batteriet skal gi en rekkevidde på 300 km etter WLTP-normen. Batteriet skal kunne hurtiglades fra 20-80 prosent på 17 minutter, via en CCS-lader som man må bestille ekstra.

Elmotoren yter 50 kW (68 hk), og skubber bilen fra 0-100 km/t på 9,9 sekunder. Ifølge produsenten skal bilen være svært energieffektiv - den skal bare bruke 8 kW på 100 kilometer. En viktig årsak er at bilen har en tørrvekt på bare 600 kilo.

Midtplassert sjåfør

Den svenskdesignet elbilen er skreddersydd for bykjøring. Foto: Unity

Det spesielle med småbilen er at sjåføren sitter i midten foran, mens det er plass til to mennesker i baksetet. Foran det midtstilte rattet er det et minimalistisk display som viser rekkevidde, batteriprosent og fart.

Til venstre for rattet er det en skjerm for navigasjon, og på høyre side står en Android Automotive OS-skjerm som håndterer musikk, ryggekamera og resten av det du trenger.

Bilen har elektrokromatisk panoramatak og solskjermer, som altså justerer mørkhetsgraden enten manuelt eller automatisk. Hvis baksetene legges ned, får Uniti One rause 760 liters bagasjerom. At sjåføren sitter i midten, gjør at lange pakkenelliker kan legges ved siden av sjåføren.

Stiv pris

Premium interiørfølelse skal lokke til seg kjøpere. Foto: Unity

Uniti lover høy premium-følelse i bilen, men spørsmålet blir likevel om prisen er konkurransedyktig.

I Europa har Uniti One har en basispris, altså helt uten skatter og avgifter, på cirka 187.000 norske kroner.

Det gjelder versjonen med det lille batteriet, som gir en rekkevidde på ikke imponerende 150 km. Det er 50 prosent dyrere enn en velprøvd småbil som Citroën C-Zero, som har tilsvarende rekkevidde og i skrivende stund kan fås ny til 129.000 kroner.

For toppmodellen av Uniti, når man har krysset av for CCS-lading, vil prisen bli ca. 246.000 kroner. Det kan vise seg å bli i overkant mye i forhold til konkurrenter som for eksempel Peugeot e-208 og Opel Corsa-e. De ligger på omtrent samme pris, men er raskere, har bedre rekkevidde, 50 kWt batteri, mer utstyr, et godt utbygget forhandlernett, plass til minst fire personer - og ikke minst ladekapasitet på inntil 100 kW.

Uniti opplyser til tu.no at bilen blir registrert som en helt vanlig bil, altså ikke etter det forenklete L7e-reglementet. Dermed må bilen gjennom krasjtester.