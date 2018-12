Slik blir det nye mediebygget til Høgskulen i Volda

Fredag denne uken vant totalentreprenøren Peab og K Nordang AS konkurransen om å bygge Høgskulen i Voldas nye mediehus. Statsbygg er Byggherre og vil eie bygget og leie det ut til høyskolen, som huser en rekke studieprogrammer innen journalistikk og mediefag.

Se video fra kunngjøringen denne uka nederst i saken.

Interiørbilde fra prosjektforslaget. Illustrasjon: Statsbygg/K Nordang AS/Peab/Link arkitektur

Forslaget, kalt «Expo» skal ifølge entreprenørens prosjektskisse skape et bygg som gir medielinjene på Høgskulen i Volda (HVO) en samlet og særegen identitet på campus.

Dette bygget har Statsbygg og høyskolen valgt ut til nytt mediebygg. Illustrasjon: Statsbygg/K Nordang AS/Peab/Link arkitektur

«Media spiller en aktiv, utadrettet og observerende rolle i samfunnet, og vi har forsøkt å dyrke nettopp disse egenskapene hos bygget selv. ‘HVO EXPO’ har derfor fått en tydelig form som uttrykker åpenhet og eksponering av byggets innhold samtidig som at det henvender seg til omgivelsene og skaper en hovedentre til campus. Navnet ‘EXPO’ kommer av det engelske ordet ‘exposition’ som beskriver en stor utstilling eller fremvisning, ofte med mål om å utdanne offentligheten, dele nytenking og promotere innovasjon.», heter det i prosjektskissen.

Fleksibilitet og innsyn

I en pressemelding fra Statsbygg heter det at et utvalg, sammensatt av representanter fra høyskolen og Statsbygg og en eksternt innleid leder, har evaluert de fire løsningsforslagene som kom inn 5. september.

Utvalget begrunner valget av «Expo» slik:

Illustrasjon fra flerbruksstudio med utsikt over Volda og fjorden. Illustrasjon: K Nordang AS/Peab/Link arkitektur

«EXPO» tek på ein svært god måte vare på funksjonalitet, lesbarheit og løysing i høve krav til nærleik mellom viktige mediefunksjonar. Bygget står fram som fleksibelt med faste repetisjonar, god takhøgde og god plass til nye føringsvegar. Generaliteten vert teken vare på av rominndeling og takhøgde der romma kan takast i bruk til andre føremål. Viktige mediefunksjonar er plasserte langs glasfasadane som vender mot Joplassvegen. Denne løysinga svarar godt til å gjere aktivitetar synlege utanfrå».

Illustrasjonen over er tatt fra vrimletorget rett innom vindfanget med sikt opp den terasserte trappen opp til en gjennomgang til et annet bygg. Illustrasjon: K Nordang AS/Peab/Link arkitektur

Statlig byggherre

Totalentreprenøren har med seg et team bestående av arkitekter fra Link arkitektur og rådgivere fra Cowi på akustikk, ECT på elektro, Norconsult på systematisk ferdigstilling og livssyklusanalyser og ART på prosjekteringsledelse.

Statsbygg fikk oppdrag av høyskolen om å utvikle et skisseprosjekt for det nye mediebygget og lokalisere det på campus. Det er ifølge pressemeldingen gjort gjennom tomtelokaliseringsanalyser, romprogram, funksjonsbeskrivelser, teknisk kravspesifikasjon og anbudskonkurranse for totalentreprise med løsningsforslag.

Prosjektskissen viser ulike scenarioer for bruk av «Mulighetsrommet» i bygget. Faksimile: K Nordang AS/Peab/Link arkitektur

Forutsetter regjeringsvedtak

Høyskolestyret vedtok nylig at prosjektet skal videreføres, og Statsbygg vil nå inngå kontrakt med totalentreprenøren og gjøre løsningsforslaget om til et forprosjekt.

Det må også et regjeringsvedtak til for at bygget kan realiseres. Får prosjektet klarsignal, vil det ifølge Statsbygg være klart til innflytting tidlig i 2021.

De øvrige tre forslagene Statsbygg fikk inn var:

Veidekke og arkitektgruppen Lille Frøen

Hent, Mad arkitekter og Oslo Works

HS Bygg og HLM arkitekter

Se video fra kunngjøringen denne uka: