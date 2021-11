Slik blir den nye nettleia: Pris-grenser på 5 og 10 kW

Hittil har nettleia bestått av ett fastledd og ett energiledd, som er basert på hvor mye energi du bruker. Fra nyttår endres dette.

Nå vil fastleddet bli avhengig av hvor mye strøm du bruker samtidig, altså effektforbruk.

Likevel har de fleste nettselskapene fortsatt ikke annonsert hvordan de nye prisene blir, eller hvilke trappetrinn som vil utløse prishoppene.

Men i dag letter nettselskapet Lede på sløret. Det kan fortelle mye om hvordan dette blir for de fleste nettkunder, fordi de fem største nettselskapene i Norge har samarbeidet om en felles modell. Også flere andre større selskaper har signalisert at de vil følge samme opplegg.

Hovedtrekket i modellen er at du vil havne på ulike trinn i en prisstige, avhengig av hvor mye kapasitet du brukte i den timen du brukte mest strøm sist måned. Dette kalles «månedsmaks».

Lede har avslørt at hvert pristrinn vil bli på 5 kW.

Nettselskapet Tensio oppgir at en trøndersk husstand i gjennomsnitt har en maksimal effektbruk på rundt 5 kilowatt (kW).

Hvis man ser på forbruket til Ledes kunder, fordeler det seg slik:

Lede (tidligere Skagerak Energi) har i dag er fastledd på 288 kroner i måneden. De som greier å holde seg under 5 KW, vil fra nyttår få litt lavere fastledd: 266 kroner.

Men hvis effekttoppen din i én time går over 5 kW, vil dette øke til 479 kroner. Altså en smell på over 200 kroner.

– Over halvparten av våre kunder vil få redusert fastledd etter nyttår. Det er leiligheter og mindre hus. Også hytter og fritidsboliger ligger inne i denne statistikken, sier Øivind Askvik, administrerende direktør i Lede.

Nettleien består også av et energiledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Dette skal nå bli litt lavere.

Alle de store nettselskapene har signalisert at de vil sette ned prisen om natta mellom klokka 22 og 06. I Ledes modell blir det halv pris på energileddet om natta. Hovedgrunnen er å få elbil-eiere til å lade om natta, noe nettselskapet Glitre allerede har testet.

Prisen vil også være litt lavere om sommeren, når det er bedre plass i strømnettet.

– Effekttoppene kommer nesten alltid på de kaldeste dagene fordi mange bruker strøm til oppvarming. Hvilket pristrinn du havner på avhenger om du har panelovner eller varmepumpe, og om du har elbil eller ikke, sier Askvik.

Han innrømmer at en enebolig som har strømtopper på 9 kW vil ha problemer med å komme under grensa på 5 kW.

– Men et slikt hus vil gjerne ligge på 4-5 kW om sommeren fordi elektrisk oppvarming utgjør en stor andel.

Slik endres nettleia

Nettleia består i dag av et fastledd (fast beløp) og et energiledd (betales per kWt).

Fastleddet skifter nå navn til kapasitetsleddet og vil settes ut fra den høyeste forbrukstimen i hver måned.

Tensio oppgir at gjennomsnittet i deres område er en maksimal effektbruk på rundt 5 kilowatt (kW).

Energileddet vil bli litt lavere enn før, og vil få cirka halv pris om natta. Det vil også bli lavere om sommeren.

Statistisk Sentralbyrå har laget en oversikt over gjennomsnittlig strømforbruk for fire boligtyper: