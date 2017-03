Slik blir andre del av gigantutbyggingen i Nordsjøen

Partnerne i den gigantiske Johan Sverdrup-utbyggingen har nå besluttet videreføring av prosjektets fase 2. I den forbindelse har Aker Solutions, Kværner og Siemens blitt tildelt såkalte Feed-kontrakter (Front End Engineering and Design).

Aker Solutions har fått kontrakt på prosessplattform, Kværner på stålunderstell og Siemens på kraftforsyning fra land.

Dette kommer frem i en melding fra Statoil i dag. Det meldes ikke om hvor store kontraktene er.

Det som dog kommer frem er hva som er planen for feltets fremtid. Og Sverdrup ser ut til å bli helt unikt: Fase 1 får en break even-pris på under 20 dollar fatet. Fase 2 får break even på under 30 dollar fatet.

– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon for en utvinningsgrad i verdensklasse på 70 prosent, sier prosjektdirektør Kjetel Digre i meldingen fra Statoil.

– Har halvert kostnadene

Ifølge Statoil har partnerskapet nå kuttet kostnadene til det ekstreme på feltets fase 2.

– Statoil har gjennomført flere forbedringsprogram for fase 2 i Johan Sverdrup-utbyggingen. Investeringsestimatet for fase 2 er nå mellom 40 og 55 milliarder kroner (nominelle kroner, fast vekslingskurs ekskludert IOR) noe som utgjør en halvering siden plan for utbygging og drift ble levert for fase 1 av Johan Sverdrup, ifølge selskapet.

Første fase av Johan Sverdrup kommer etter planen i produksjon sent i 2019. Ifølge Statoil skal partnerskapet nå modne frem fase 2 til en investeringsbeslutning, og deretter en plan for utbygging av drift (PUD) i andre halvår 2018.

Produksjonsstarten for fase 2 er planlagt til 2022.

Som kjent skal første fase på Sverdrup etablere et feltsenter som består av fire plattformer: En prosessplattform, en stigerørsplattform, en utstyrs- og boligplattform og en boreplattform.

I fase 2 skal dette utvides med ytterligere en prosessplattform.

– Fase 2 bygger på denne infrastrukturen og inkluderer ytterligere en prosessplattform til feltsenteret. Dette vil samlet sett gi en prosesskapasitet på 660 000 fat olje per dag, ifølge Statoil.

Til sammenligning produserer Goliat om lag 100.000 fat om dagen.

Forstå Johan Sverdrup: 7 grafikker som forklarer hvorfor Sverdrup-feltet er så viktig

28 nye brønner

Ifølge Statoil inkluderer fase 2 utbygging av satellittområdene Avaldsnes (øst), Kvitsøy (sør) og Geitungen (nord) som skal fases inn for prosessering og eksport på feltsenteret.

– Det er planlagt boring av 28 nye brønner i forbindelse med fase 2-utbyggingen. Fase 2-konseptet omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land for Utsirahøyden innen 2022, ifølge selskapet.

Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, og inneholder et sted mellom to og tre milliarder fat oljeekvivalenter. Første fase inkluderer i tillegg til fire plattformer tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje til Mongstad og gass til Kårstø.

Partnerne i feltet er Statoil (operatør, 40,0267 prosent), Lundin (22,60 prosent), Maersk Oil (8,44 prosent), Petoro (17,36) og Aker BP (11,5733 prosent).