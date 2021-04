Slik ble 1880-villaen nullutslippshus

– Å bruke så lite energi som mulig i huset har nesten blitt en hobby, sier Kerim Hestnes Nisancioglu.

Aprilsnøen flyr forsiktig rundt ørene hans, der han står i den gamle trehusjungelen i Bergen.

– Jeg er jo klimaforsker. Og det er ekstremt viktig å gjøre noe selv.

Fire effektive grep

Nisancioglu er professor ved Bjerknessenteret i Bergen, et av Europas fremste institusjoner for klimaforskning. På jobb har trønderen i mange år forsket på klimaendringene i Arktis. Privat har han forsket på hvordan hans eget hus kan bli mest mulig bærekraftig.

Den okergule tømmervillaen ble reist i 1880, flere tiår før Bergen fikk elektrisk strøm og automobiler. Nisancioglu og familien overtok huset i Breistølsveien for rundt ti år siden. Parafintank og vedovn ble sendt til de evige jaktmarker, så ble det gjort fire viktige oppgraderinger:

Etterisolering: De massive tømmerveggene var allerede etterisolert av forrige eier. I tillegg har Nisancioglu etterisolert ytterligere.

Luft-til-vann-varmepumpe: Leverer tappevann og vannbåren varme i alle etasjene. For å installere vannbåren varme ble det lagt nye tregulv, noe som selvsagt ga en økt kostnad.

Skifersolceller: Det er lagt rundt 40 m² solceller på taket mot sørvest. Dette er typen som minner om skifer, noe som gjør solceller mer spiselig i Bergens gamle trehusbebyggelse.

Energistyring: Styrer nattsenking og dagsenking. Temperaturkontroller på hvert rom.

Bruker en tredel av strømmen

– Tidligere var energiforbruket vårt på 21.000 kilowattimer. Men på grunn av isolasjonen og varmepumpen er forbruket så lavt at solcellene dekker resten. Vi produserer nærmere 7000 kilowattimer i året, og bruker omtrent det samme, sier han.

– Dessuten har vi tørkeloft.

– Eh?

– Himlingen mot loftet er isolert, mens ikke selve loftet. Vi tørker klærne på råloftet, og bruker nesten ikke tørketrommel. Ikke det største bidraget for å spare energi, men det er veldig enkelt og fungerer overraskende bra – også i Bergen!

– Hvordan definerer du nullutslippshus?

– For oss handler det om at vi ikke kjøper mer strøm enn det vi selv produserer. Vi selger om sommeren og kjøper om vinteren, og går i null i løpet av året.

Solceller? I Bergen?

– Da vi kjøpte huset var taket oppgradert – eller jeg vil heller si nedgradert – med betongtakstein. Denne måtte skiftes uansett, og da byttet vi til solcelleskifer på taket mot sørvest. Det ser ut som vanlig skifer. Nesten ingen av naboene har skjønt at det er solceller, sier Nisancioglu.

Østsiden av huset ligger inn mot Fløyfjellet, så der er det lite sol å hente.

– Vi angrer på at vi ikke la solceller mot sørøst også. Men det kan gjøres i ettertid.

– Hvordan ser egentlig strømregningene dine ut?

– Da den første avregning kom, etter at solcellene var tatt i bruk, fikk vi utbetalt penger. Sånn var det med strømregning etter strømregning, helt til vi kom til november. Da måtte vi begynne å betale igjen.

– Er det vits å ha solceller på taket i klissvåte Bergen?

– Vi lurte litt på det der, sier Nisancioglu.

For å finne svaret, trengte han ikke engang å gå utenfor familien. Moren hans er Anne Grete Hestnes, arkitekt og professor emerita innen arkitektur og bygningsteknologi ved NTNU.

– Hun er kanskje den i Norge som har jobbet mest med solenergi i hus, sier sønnen.

– Så vi fikk litt tall på hvor mange soltimer det er i Bergen, og det er faktisk ikke så ille. Det fine med Bergen er at det er forholdsvis kjølig her, så effekten av solcellene er veldig høy, smiler han og kikker mot en gråhvit himmel.

– Jeg vedder på at vi lager litt strøm akkurat nå, selv om det er overskyet. Dessuten forventer jeg at strømprisene vil øke i fremtiden.

De høye trærne i parken foran Nisancioglus hus gjorde solcelletaket dyrere. Foto: Paal Kvamme

Kostbar innsparing

Professoren innrømmer galant at det har vært kostbart å spare penger på denne måten.

– For å legge inn vannbåren varme måtte vi legge nye tregulv. Det kostet en del. Hvis du uansett skal legge nye gulv, er det ikke en stor ekstra kostnad ved å legge inn vannbåren varme, sier 45-åringen.

Den overdimensjonerte Nibe varmepumpen, inkludert installasjon, 150 m² vannbåren varme og varmestyring, kostet 160.000 kroner. Nytt eikegulv kom i tillegg.

Skifersolcellene koster mer enn standard solceller, men passer visuelt bedre i områdets gamle trehusbebyggelse. En kanskje mer overraskende kostnad skyldtes høye trær på nabotomten.

Familiens hus grenser til Fredens Bolig, en tidligere gravplass som nå er et parkområde.

– Skyggen fra trærne gjorde at vi måtte ha individuelle sensorer på hvert solcellepanel. Hvis ikke ville hele taket ha koblet ut hvis det kom skygge på ett av panelene. Dette kostet en god del ekstra, sier Nisancioglu.

Han anslår dagens pris på standard solpanel, ferdig installert på taket, til å være rundt 150.000 kroner. Skifertypen med individuell styring koster gjerne det doble, men da får man jo i praksis nytt tak på kjøpet.

Fikk Enova-støtte

– Vi fikk litt Enova-støtte for både varmepumpe, styringssystem og solpanelene, og litt for å kvitte oss med den gamle ovnen. Enova-støtten var en motivasjon, men dekker ikke særlig mye av kostnadene.

– Hvor effektive er disse tiltakene?

– Det har vært en seier! Vi sparer over 6000 kilo CO₂-utslipp per år. Det tar kanskje 10–20 år å tjene inn igjen kostnadene, men det har jeg ikke noe problem med. Vi har gjort dette på grunn av høy komfort, og en smule idealisme, sier han.

I tillegg fikk familien en hyggelig bonus underveis:

– Det gikk så lang tid fra vi fikk tilbud på solpanelene til vi bestilte dem, at prisene hadde gått ned og effekten opp.

– Hvor viktig er klimakampen for deg personlig?

– Kjempeviktig! Jeg jobber jo med dette hver dag, og ser konsekvensen av å ikke gjøre noe. Dette er noe alle huseiere kan bidra med.

– Hvis huseier har nok penger...

– Ja. Har du en bolig, og midler til å investere, er dette en kjempemulighet til å bidra i klimakampen. Potensialet er enormt. Hvis bare ti prosent av alle hus i Norge går i null, sparer vi utrolig mye strøm.

Nå har også hytten på Mjølfjell fått solceller, denne gang veggmonterte. Foto: Privat

– Blir stresset av bilkø

Den tidligere SV-politikeren og hans familie lever som de preker. De har ikke eiet bil på mange år, de bruker sykkel, buss og tog. Nisancioglu vil heller betale ekstra for å bo i sentrum, enn å bo utenfor Bergen og trenge bil til det meste. I tillegg er det et poeng at ungene blir vant til et liv der foreldrene ikke kjører dem hit og dit hele tiden.

– Jeg vil ikke være avhengig av bil i hverdagen. Jeg blir stresset av å sitte i kø, både på vegne av meg, min egen tidsbruk, familien min og klimaet, sier Nisancioglu.

Familien er nøye på å ikke kaste matrester, og potetskrell og annet rask havner i kompostbingen utenfor inngangsdøren. Matjorden herfra brukes i bedet rett ved siden av, der familien dyrker salat, bær og andre småting. På grunn av komposteringen er antall søppeldunker redusert fra to til én.

Mer på gang

Kerim Nisancioglu er på ingen måte ferdig med energitiltakene. Han synes at noe mangler, noe som er vanlig i blant annet Sverige, Danmark og Tyskland. At varmtvann fra varmepumpen også brukes i vaskemaskin og oppvaskmaskin.

– Da slipper maskinen å bruke strøm for å varme opp vannet. Men før eller siden må vi vel bytte maskinene, sier den 45-årige bærekraftsentusiasten.

Trebarnsfamilien har grublet litt på å gå «off the grid», og lagre strømmen på Tesla-batterier. Den ideen har de foreløpig lagt på is, forteller klimaprofessor Nisancioglu.

Som ikke bare har konvertert boligen i Bergen til nullutslippshus. Nå har han gjort det samme på hytten også...