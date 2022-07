Sleipnerfeltet stengt etter gasslekkasje – får konsekvenser for gasseksporten

Det skriver selskapet i en melding tirsdag. Gassco driver med transport av gass fra norsk sokkel. Selskapet skriver at feilen er lokalisert, og at det jobbes med å rette denne.

– I går morges fikk vi melding om en liten gasslekkasje ved Sleipner-anlegget. Det gjorde at vi stengte ned og trykkavlastet anlegget. Det hele ble fort avklart, og ingen personer ble skadd, sier pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor til NTB.

Det er feltoperatør Equinor som håndterer hendelsen. Eidsvold sier at det under oppkjøringen av anlegget senere på dagen ble oppdaget en ny gasslekkasje.

– Anlegget er derfor stengt ned til vi kan gjenoppta normal drift på en sikker måte. Det jobbes med å rette feilen, men vi kan ikke gi noe anslag på hvor lang tid det tar, sier han.

Myndighetene er varslet, og hendelsene vil bli undersøkt nærmere for å avdekke årsaksforholdene, skriver Equinor i en pressemelding.

Sleipner er et knutepunkt i transportsystemet for gass, og hendelsen får derfor direkte konsekvenser for gasstrømmen fra Nyhamna prosesseringsanlegg og mottaksterminalene Easington og Zeebrugge, heter det i meldingen fra Gassco.

