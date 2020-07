Slår sammen Kværner og Aker Solutions

Kværner ASA og Aker Solutions ASA har blitt enige om å fusjonere.

Det forteller selskapene i en pressemelding. Direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, Kjetel Digre, blir konsernsjef i det nye selskapet.

– Et mer komplett tilbud

– Ved å kombinere de to selskapene og deres ressurser, vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt, sier styreleder i Kværner, Leif-Arne Langøy, i en melding fra selskapene.

Kværners konsernsjef, Karl-Petter Løken, vil gå inn i det nye selskapets konsernledelse og påta seg ansvaret for fornybarsegmentet. Idar Eikrem vil overta rollen som finansdirektør i Aker Solutions fra 1. august 2020.

15.000 ansatte

Det nye selskapet vil ha rundt 15.000 ansatte på mer enn 50 lokasjoner over hele verden. Av disse vil rundt 8.000 være i Norge.

– Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind», sier Kjetel Digre i meldingen.

I fjor hadde Aker Solutions og Kværner til samme 38 milliarder kroner i inntekter.

Det var i 2010 at Aker Solutions skilte ut deler av selskapet - Aker Contractors - som et eget selskap. Det var dette som ble Kværner. Når selskapene nå fusjonerer igjen skal de behandles som likeverdige partnere.