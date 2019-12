Slangeroboter og lukeparkerte skip gir internasjonal pris til norsk forsker

Professor Kristin Ytterstad Pettersen som er professor ved institutt for teknisk kybernetikk på NTNU, mottok Bode-prisen i Nice i går kveld under årets Conference on Decision and Control. Det er hennes banebrytende arbeid med matematikken knyttet til både slangeroboter og nøyaktig skipsstyring – eller som hun selv kaller det: lukeparkering av skip, som har utløst prisen.