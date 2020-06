Terskelen for å få ugyldiggjort et vedtak på grunn av grov urimelighet er «svært høy». Likevel klarte rederiet Hav Line, som eier slakteskipet Norwegian Gannet, nettopp dette. Mandag ble vedtaket som gjør at det avanserte slakteskipet Norwegian Gannet ikke kan brukes som planlagt kjent ugyldig av retten.