Slaktebåten Norwegian Gannet kan fortsette i ti år

Rederiet Hav Line og slaktebåten Norwegian Gannet har vært i rettsstrid med staten. Fartøyet henter fisk direkte fra oppdrettsmerdene på Vestlandet, slakter den om bord og leverer direkte til pakkeriet i Hirtshals i Danmark. Staten mente metoden omgår regelverket om at skadd fisk, såkalt produksjonsfisk, må sorteres før eksport, og at metoden kan skade omdømmet til oppdrettsnæringen.

Nå er det klart at rederiet får dispensasjon fra kravet om å sortere fisken før eksport fram til 1. desember 2030.

– Bestemmelsen om produksjonsfisk ligger fast, og dispensasjonen til Hav Line er et helt særskilt tilfelle. På bakgrunn av en ny helhetsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håper det vil gi stabilitet for selskapet og for de ansatte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Vant i tingretten

Rederiet vant over staten i Bergen tingrett i fjor sommer. Retten slo fast at konsekvensene for rederiet er «så usedvanlig store at vedtaket må kjennes ugyldig fordi det er grovt urimelig».

Ankesaken var planlagt i mai, men nå trekket Nærings- og fiskeridepartementet anken.

– Det er med glede vi har mottatt et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet som medfører at de 120 arbeidsplassene i Hav Line Gruppen as nå er sikret inn i fremtiden. Som nystartet bedrift har det vært utfordrende å leve med den store usikkerheten vi har hatt i over to år, sier styreleder Carl-Erik Arnesen i Hav Line i en melding til Intrafish.

Kun til eget mottak

I vurderingen har det vært viktig for departementet å ivareta formålet med fiskekvalitetsforskriften. Samtidig er det tatt hensyn til at «Norwegian Gannet» er et særskilt tilfelle. Dispensasjonen er derfor gitt under forutsetning av flere vilkår i dispensasjonsperioden, heter det i meldingen fra departementet.

«Norwegian Gannet» kan bare levere usortert oppdrettet norsk fisk til mottak i Hirtshals i Danmark, som er drevet av Hav Line Gruppen eller dets konsernselskap. Hav Line Gruppen skal også månedlig rapportere til Mattilsynet om hvor mye norsk fisk som utsorteres og feilrettes.

– I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på Norwegian Gannets innovative løsninger og muligheten til å flytte gods fra vei til sjø. Vi har også tatt hensyn til at Hav Line har investerte store summer på et tidspunkt hvor det kan ha vært rom for tolkningstvil rundt kravet om innenlands sortering, sier Ingebrigtsen.