Forsvaret har 12.380 bygg på til sammen 4.150.008 kvadratmeter. Det betyr at Forsvaret er en av landets største brukere av betong – om ikke den aller største. Med utslipp av CO 2 i størrelsesorden 370 til 385 kilo per kubikkmeter gjør det dem til en betydelig kilde til utslipp. Etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gjort det klart at den største trusselen vi nå står overfor er klimaendringene, vil også Forsvaret gjøre sitt for å redusere utslippene.