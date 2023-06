Skybatteri: Strømselskap lar kundene spare billige kilowattimer

Fra plusskunde til minuskunde? Den siste tids dumpepriser på strøm har ført til sarkastiske innlegg om solenergi i sosiale medier: «I dag betaler jeg for å tilføre elektrisitet til nettet. Det er et dårlig insentiv for å investere i solceller all den tid en ikke kan lagre energien til senere bruk», tvitret Harald Jacobsen, bærekraftsjef i Den norske stats kommunalbank.