Sunniva Rose og Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft sammen med demonstranter for kjernekraft foran NHO-bygget da det i slutten av november i fjor ble lagt frem en rapport som slo fast at kjernekraft ikke er aktuelt for Norge. Norsk Industri, NHO og Fornybar Norge sto bak rapporten. Foto: Arash A. Nejad