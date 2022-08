Tirsdag ettermiddag begynte plutselig den fjernstyrte kronprins Frederiks Bro på Frederikssund i Danmark å åpne seg.

Det var ingen barrierer nede, ingen røde lys som blinket eller alarmer som gikk av da hendelsen skjedde.

TV 2 Lorry skriver at en bilist fikk forskjermen knust, mens en annen bilist fikk tilhengeren sin ødelagt av den gapende vindebrua. Ingen ble skadet, men noen trafikanter og syklister som måtte over brua skled, og ble skremt.

Feil på fjernstyringssystemet

Vegdirektoratets ingeniør og brusjef Lis Lassen forklarer at hendelsen har noe med vindebruas fjernstyringssystem å gjøre.

— Vi har omprogrammert systemet slik at det ikke kan skje igjen, sier hun til TV 2 Lorry.

Til Ingeniøren utdyper Lis Lassen at feilen ligger i automatiseringsprosessen.

Omprogrammeringen skal gi ekstra sikkerhet for at delprosessene vil foregå i riktig rekkefølge. Hun forteller at Vegdirektoratet ikke har sett hendelsen før. Heller ikke på de tre vindebroene på Jylland, som også er fjernstyrte.

– Det dreier seg om fire broer som er automatiserte, det vil si at broenes bommer og klaffer styres med en PLS-fjernkontroll, hvor det er elektroniske prosesser der flere ting skjer automatisk etter hverandre. Men de har alle samme system, sier hun.

Flere bruker samme system

Broens kontrollsystem ble omprogrammert tirsdag kveld, mens de resterende vindrebruene ble omprogrammert i løpet av det første døgnet. Grunnen til at de andre bruene også oppdateres er at de kjører på samme system.

– Vi har nå bygget inn ytterligere forhold i form av lengre startvarsler. Det er tiden det tar fra starten av delprosessen til selve handlingen skjer, for eksempel at bommen går opp, sier Lis Lassen og understreker at Vegdirektoratet har ytterligere oppdatert kontrollsystemet sitt slik at det er helt «up to date».

Ingeniøren har tidligere skrevet om de kontroversielle vindebroene med fjernstyring i fjor, da de skulle implementeres på de tre vindebroene på Jylland.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.