Skreddersyr solparker: – Vi har virkelig truffet spikeren på hodet

Solenergi er utpekt som en sentral brikke i det grønne skiftet. Det kan i tillegg bygges raskt, i motsetning til de fleste andre fornybarkilder. Ikke er det veldig dyrt heller.

Det norske gründerselskapet Glint Solar utvikler løsninger som gjør at man skal kunne bygge solenergi på en optimal måte.

Værforhold, snøfall, refleksjon

– Det er stor oppmerksomhet rundt sol om dagen. Vi har virkelig truffet spikeren på hodet, sier daglig leder og gründer Harald Olderheim med et smil.

Han forteller at Glint Solar hjelper utbyggere av solkraft med tre ting.

– I første omgang handler om å finne og analysere egnede steder å bygge solenergi. Når du ha funnet en slik lokasjon er neste steg å designe og skreddersy en solpark slik at den fungerer optimalt, sier Olderheim.

Det omfatter blant annet valg av egnede solpaneler og hvordan de skal plasseres. I tillegg har Glint Solar utviklet et system som gjør at man kan beregne hvor mye energi som produseres hver time de neste årene.

Her er det mange hensyn å ta. Det kan dreie seg om værforhold som snøfall og refleksjon fra bakken. Data mates inn i IT-verktøy som Glint har utviklet, og som utbyggerne bruker til planlegging.

Viktig å spise vafler med naboene

– Det er viktig å alliere seg med naboene til det planlagte solkraftanlegget og også lokale myndigheter. Man må gjøre avtaler med strømleverandører, rett og slett kommunisere med alt og alle som er involvert. Og man må aldri undervurdere hvor viktig det er å spise vafler og drikke kaffe med naboene, påpeker John Mikael Modin.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Faktabasert styring av bygg kan gi stor verdi

Han er også gründer i Glint Solar, i tillegg til Even Kvelland. Trioen ble koblet på gründerfabrikken Antler i Oslo for nærmere fire år siden.

– Hvilke teknologier tar dere i bruk?

– Vi bruker mye frontend-teknologi til beregninger. Så er det Java-script og Python til backend-løsninger. Vi bruker satellittdata, GIS-data og kartdata fra mydighetene, samt aktuelle data fra strømnettet. Vi driver mye med produktutvikling, setter sammen ulike teknologier og analyserer data fra 15 år tilbake i tid. Det er en kontinuerlig utvikling, sier Modin.

12 av de 21 ansatte i Glint Solar er klar for Julefeiring. Fra venstre Praachi Verma, Lena Karlsen, Hanna Miller, Magda Baier Frithjof Nerdrum, John Modin, Harald Olderheim, Patrick Ziolkowski, Lilja Polak, Fredrik Blom, Martin Hell og Rémi Bégaud. Foto: Gunhild Haugnes

Kunder i 14 land

Glint Solar har nå kunder i 14 land, hovedsakelig i Vest-Europa, men også i Polen og Tsjekkia. I tillegg er det utviklet programvare som fungerer i 28 europeiske land. De fleste relevante forhold i disse landene er hensyntatt i systemet - som tomtegrenser, høydemodeller, strømnettet, vernede områder og klima.

– Selv om det er ulikheter, har de mange av de samme problemene. Vi prøver å finne løsninger og standardisere mest mulig, sier Olderheim.

– Det skal bygges mye solenergi i Europa, og det må bygges tre ganger så raskt som i dag for å nå målene som er satt, legger han til.

Vil vokse ut av Europa

– Det er vel andre som har tenkt det samme. Har dere konkurrenter?

– Ja, men vi har som mål å være best, noe vi mener at vi er. Det som er interessant er at da vi startet i 2020, var vi nesten den eneste i vår nisje. Dette har gått fort, sier Olderheim.

Selskapet snuser på flere land, ikke minst i Sør-Amerika.

– Det kan bli litt mer komplisert når man beveger seg utenfor Europa. Men vi har stor tro på at vi skal kunne levere likevel, sier Modin.

Kombinerer sol og landbruk

Glint Solar er med i EU-prosjektet Agrisol. Her skal de finne gode måter å kombinere landbruk og solenergi – sammen med den tyske forskningsinstitusjonen Fraunhofer ISE.

– Vi ser at solenergi og landbruk passer veldig godt sammen. Hvis man styrer solpanelene på en riktig måte, kan vi utnytte arealet bedre. For eksempel kan husdyr finne skygge under panelene. Mye tyder på at sauer trives bedre i områder med solcellepaneler enn uten. Skyggene fra panelene bidrar også til mindre tørke av bakken. Man reduserer vannforbruket i landbruket, noe som er viktig i varmere strøk, sier Olderheim.

Selskapet samarbeider også med en rekke andre aktører, som Institutt for energiteknikk (IFE), Statkraft og Verdensbanken.

– Sammen med IFE jobber vi for tiden med å utvikle en snømodell, for å finne ut mer om hvordan snø påvirker solceller og hvordan det påvirker refleksjonen fra bakken, sier Modin.

I dag har de fleste panelene tosidig produksjon. Det mener Glint Solar er det beste for da produserer man energi fra begge sider.

Rigger seg for vekst

Selskapet har en solid kapitalbase, og har hentet penger i flere runder. Siste gang var i mai i fjor. Da kom Wiski Capital, Statkraft Venture og Momentum Partners inn med en total investering på 26 millioner kroner. Men fremdeles eier de tre gründerne til sammen over 50 prosent av selskapet.

Olderheim opplyser at Glint Solar vil gå med overskudd i god tid før de slipper opp for penger.

– Vi må ikke ha penger. Men vi ønsker å sette fart på veksten, og da hadde det vært fint å ha tilgang til enda mer kapital, sier Olderheim som legger til at selskapet opplever stor interesse også fra internasjonale investorer.

Jakter på flere folk

Selskapet omsatte for 5,3 millioner kroner i fjor og venter en betydelig vekst i år.

Selskapet har også vokst i antall ansatte. Akkurat nå er de 21 fra 10 ulike land. Men det stopper ikke der.

– Det er fint å ha ansatte som forstår språket og kulturen i landene vi opererer i. Vi vil gjerne ha enda flere flinke folk og aller helst flere innen programvareutvikling og salg, sier Olderheim

– Hvor er dere om fem år?

– Da er vi den ledende aktøren i verden som hjelper de som utvikler solcelleparker. Vi ønsker også å bidra til at å akselerere utviklingen slik at vi når klimamålene. Det fine med sol er at det er billig, raskt å bygge og montere og enkelt å bruke, sier Olderheim og peker på at andre fornybarkilder som vindkraft og kjernekraft er omstridt og/eller dyrt å bygge.