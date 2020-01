Skotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer

For to år siden åpnet Equinor havvindparken Hywind Scotland. Det var verdens første park for flytende havvind og produserer strøm til om lag 20.000 husstander. Skottland har planer om flere utbygginger, skriver Klassekampen.

I Norge har vindkraft til havs blitt pekt på som en industrimulighet og en løsning for å unngå konfliktfylte utbygginger på land.

Den skotske organisasjonen for hvitfiskprodusenter SWFPA advarer og mener det ikke er gode eksempler på sameksistens mellom kommersielt fiske og vindparker til havs.

– Vår største frykt er at det ikke er noe sted å fiske igjen, fordi sjøen fylles opp av vindmøller og andre næringer som oppdrett, sier Femke de Boer i organisasjonen til avisen.

De Boers oppfordrer norske fiskere til å bestemme seg for hvilke fiskefelt man absolutt vil beholde og hvilke det er greit å gi slipp på.

Hywind Tampen, Norges første vindpark til havs, skal etter planen sørge for fornybar strøm til oljefeltene Snorre og Gullfaks fra 2022.

Olje- og energidepartementet opplyser til Klassekampen at planene er til behandling og at de «gjennomgår den normale saksbehandlingen for utbyggingssaker under petroleumsloven».

