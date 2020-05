Skodas el-SUV kommer i fem varianter

Skoda har for første gang delt tekniske detaljer om sin kommende elbil Enyaq. Til sammen fem drivlinjekonfigurasjoner blir tilgjengelig.

Bilen skal gjøres tilgjengelig med bak- og firehjulstrekk, og kommer med tre ulike batteristørrelser.

De fem modellene heter Enyaq IV 50, 60, 80, 80X og RS. Felles for alle er at de kan trekke tilhenger på 1200 kg og har et bagasjeromsvolum på 585 liter.

De er alle 4,65 meter lange, 1,88 meter brede og 1,62 meter høye. Akselavstanden er 2,765 meter. Ikke helt ulikt en bil som Mercedes-Benz EQC i størrelse, om enn noe mindre.

Batteriene har en kapasitet på 55, 62 og 82 kilowattimer. Utnyttbar kapasitet er rundt 94 prosent, som gir en nettokapasitet på henholdsvis 52, 58 og 82 kilowattimer.

En enklere innstegsvariant

Det er kun Enyaq IV 50 som kommer med det minste batteriet. Dette er også den mest sparsommelig spesifiserte av de fem, med lavest ladehastighet, minst motor og tregest akselerasjon på bedagelige 11,5 sekunder til 100 kilometer i timen. Rekkevidden er oppgitt til 340 kilometer, og bilen hurtiglader med inntil 50 kilowatt. Den ser ikke ut til å ha trefase AC-lader, i motsetning til resten av modellene.

Pressebilde av Enyaq IV publisert av Skoda. Foto: Skoda

Enyaq IV 60 har det mellomste batteriet, men noe mer motorkraft og litt friskere akselerasjon. Den kan også lades med 100 kilowatt. Rekkevidden er oppgitt til 380 kilometer.

Det største batteriet du får på versjonene uten firehjulstrekk er IV 80. Dette gir en rekkevidde på respektable 500 kilometer, og gjør det til modellen som kjører lengst av de fem. Her får du full pakke med 125 kW hurtiglading.

Modell IV 80X er som navnet antyder utstyrt med firehjulstrekk. Det reduserer rekkevidden til 460 kilometer, men gir også friskere akselerasjon på sju sekunder.

Toppmodellen er RS, som med maksimal motoreffekt på 225 kilowatt og et moment på 460 Nm tar deg til 100 kilometer i timen på 6,2 sekunder. På ingen måte brutalt, men vi tipper den vil oppleves kvikk. Rekkevidden er 460 kilometer.

Prisene er foreløpig ikke offentliggjort. Det samme gjelder forbrukstall, men ut fra batterikapasitet og rekkevidde ser det ut til at bakhjulstrekkvariantene har et forbruk på 15 kWh/100 km, firehjulstrekkutgavene ligger på nærmere 17 kWh/100 km.

Samme plattform som VW ID. 3

Enyaq er bygget på samme plattform som Volkswagen ID. 3 og de kommende Seat el-Born og Audi Q4 E-Tron, kalt MEB. I motsetning til disse skal ikke tsjekkerne bygge bilen i Volkswagens fabrikk i Zwickau, men i Mladá Boleslav i hjemlandet.

Skoda skal gjøre 1895 såkalte «Founders edition»-modeller tilgjengelig når de åpner for bestilling. Dette skal skje samtidig som bilen får sin offisielle lansering. Bilen skal i produksjon mot slutten av året.

Selv om spesifikasjoner og kamuflerte bilder av bilen altså er presentert, jobber Volkswagen-gruppens PR-maskineri ufortrødent videre med å slippe litt og litt informasjon, slik at interessen rundt modellen skal holde seg oppe frem til lanseringstidspunktet.

Når vi får vite mer er dermed foreløpig uklart.

Det har ellers vært mulig å forhåndsreservere Enyaq en god stund allerede. Den muligheten er fremdeles åpen på Skodas nettsider. De krever 5000 kroner for en plass i køen.