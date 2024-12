Saken er sampublisert med Energi og Klima.

Direktør Fatih Birol i Det internasjonale energibyrået (IEA), malte et rosenrødt bilde av de mulighetene som geotermisk energi har, da han mandag møtte EUs energiministre i Brussel.

Geotermisk energi hentes fra underjordisk varme, og kan både brukes til oppvarming og strømproduksjon, avhengig av hvor varm den geotermiske kilden er.

IEA-sjefen presenterte byråets ferske rapport om hvor viktig jordvarme kan bli i morgendagens energimiks. Det vil bidra til å avhjelpe en stor utfordring for EU: Behovet for stabile energikilder øker etter hvert som fornybar fra vind og sol øker. Det kan bidra til å stabilisere prisen på energi.

I dag utgjør denne energiformen rundt ett prosent av verdens forbruk av strøm, men IEA ser en mulighet for at dette vil øke til 15 prosent i 2050. Til sammenligning utgjør kjernekraft i dag rundt ti prosent av verdens strømforbruk.

EU vil ha mer

Energiministrene ble mandag enige om å be kommisjonen om å utarbeide en omfattende strategi for avkarbonisering av oppvarming og kjøling, «ledsaget av en dedikert europeisk geotermisk handlingsplan.»

Den skal legge til rette for prosjekter for å fremskynde utplasseringen av geotermisk energi. Konkret mener ministrene at dette er tiltak som må spenne fra garantier for investeringer til å sørge for at det finnes folk med den rette kompetanse til å sette i verk en slik offensiv.

I konklusjonene fra energiministermøtet pekes det på at både det oppdaterte Fornybardirektivet (REDIII) og Net Zero Industry Act (NZIA) viser til mulighetene som denne energiformen utgjør.

Debatten på EUs energiministermøte skjedde med volatile strømpriser som bakteppe. Birol var tydelig på at geotermisk energi ikke er en «kvikkfiks» i dag for hverken forsyningssikkerhet eller volatile priser.

Skitten teknologi blir «ren»

Birol understreket at det er boreteknologien fra skifergassutvinning som nå kan gjøre at denne energiformen skyter fart til fordelaktige priser.

Denne teknologien, som har skapt bakgrunnen for den amerikanske storeksporten av gass, kan nå bli brukt til å erstatte gass. Grunnen er at teknologien fra skifergassutvinning gjør at en kan bore horisontale, og flere kilometer dype brønner. Jo, dypere en kan bore, til kostnader som er konkurransedyktige, jo mer aktuell blir geotermisk energi.

Ifølge IEA-sjefen kan 80 prosent av olje- og gasselskapenes aktivitet direkte overføres til geotermisk energi. Han mente også at det er viktig at EU kjenner sin besøkelsestid og at det ikke er andre deler av verden som «stikker av med dette.»

Borekostnadene er de største utgiftene ved å etablere geotermisk energi. Med olje- og gassindustrien på laget, er håpet at kostnadene skal kuttes.

Europa har potensiale

Europa har et stort potensialt, men også et stort behov for denne type energi, sa IEA-sjefen. Han viste ikke bare til utbygging av fornybar energi som er avhengig av at det blåser og solen skinner. Han forklarte at IEA har hatt kontakt med blant annet store datasentre og at dette kunne være en energikilde for dem.

Dette er en energiform som er lokal. Ifølge Birol vil den passe for en storforbruker av energi, som datasentre.

I dag er det 100 land som har regler for plass for å utvinne fornybar energi fra sol og vind, men bare 30 har på plass regelverk for geotermisk energi. Birol understreket viktigheten av at EU-landene får på plass regler som gjør det lettere å få tillatelse til å utvinne denne formen for energi.