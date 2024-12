Saken er sampublisert med Energi og Klima.

Energi og Klima har spurt om det vil være i strid med Norges forpliktelser og bli en sak for Acer, dersom Norge ikke forlenger konsesjonene for de to strømkablene til Danmark når de utløper i 2026.

– ACER har ingen direkte beslutningsmyndighet overfor Norge/norske parter, skriver kommunikasjonsavdelingen i Acer i en e-post.



– Den kompetente myndighet angående Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, eventuell overtredelse fra Norges side av EØS-avtalen, vil derfor være en sak for Eftas overvåkningsorgan (Esa).

Esa følger med

Energi og Klima har tidligere skrevet at Esa følger saken.

Kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa svarte følgende til Energi og Klima:

– Eftas overvåkingsorgan Esa har ingen mening om den pågående diskusjonen om strømkabler mellom Norge og Danmark. Esa følger nøye med på utviklingen i energimarkedet i Norge for å sikre at eventuelle beslutninger som tas, er i samsvar med EØS-avtalen.

Etter det kilder har opplyst til Energi og Klima kan dette bli en sak om kutting av strømkablene skulle endre markedssituasjonen vesentlig.

Vår beslutning

Energiminister Terje Aasland (Ap) har i et intervju med NTB vært tydelig. Det er den norske regjeringen som avgjør om konsesjonene skal forlenges.

I hans eget parti er dette et tema, og det er spilt inn som et forslag til Aps programkomite. Sp er for å nekte forlengelse av konsesjonen. Statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at han vil vurdere dette, når vurderingene skal gjøres i 2026. Men da kan det være en annen regjering. Høyre er ikke for å kutte kablene nå. De vil avvente utredninger, men Frp ser ingen grunn til å forlenge konsesjonene.

Uansett valgresultat kan kabler bli et hett tema også for en ny regjering der Høyre og Frp er med.

Peker på Tyskland

Før EUs energiministermøte mandag var den svenske energiministeren Ebba Busch tydelig. Ansvaret for den siste prisøkningen, der Sør-Norge og Sør- Sverige i forrige uke hadde priser på over 10 kroner kWh, ligger på Tyskland. Det er et prisområde. Hun viste til at Sverige har sagt nei til å bygge en kabel til Tyskland, fordi de ikke har orden på prisområdene.

Når det ikke blåser i Tyskland, vil kraft fra Norge gå via Danmark til det tyske kraftmarkedet, der prisen er høyest.

Situasjonen med Tyskland som ett prisområde har lenge vært tema i EU og mellom EU-land. Det er ventet at EUs energibyrå Acer kommer med konklusjoner i denne betente saken utpå nyåret.

Det vil være EU-kommisjonen som til slutt avgjør om Tyskland skal pålegges å deles opp i flere prisområder, slik en del EU-land og Norge er. Acer har ikke kompetanse til å blande seg inn i indre tyske forhold.

Men den svenske næringsministeren fortalte nordisk presse mandag at hun ikke tror kommmisjonen vil gripe inn overfor Tyskland.

Tyskland har motsatt seg å bli tvangsdelt og alt varslet at det kan bli en sak for EU-domstolen.