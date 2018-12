Skanska og CBRE satser på Well – den nye sertifiseringen for kontorbygg

Hvor lenge er det siden sist du hørte noen klage på temperaturen, den tørre lufta eller for mye støy på jobben? Neppe særlig lenge. Selv om norske kontorlokaler holder gjennomgående høy standard, er det ikke gitt at så mange holder nivået for en Well-utmerkelse. Den nye sertifiseringsordningen stiller krav til alt fra lyd og lys til maten i kantina og mulighetene for fysisk utfoldelse.