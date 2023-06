Byggingen av utvidet og fornyet vikingskipmuseum på Bygdøy har budt på en rekke utfordringer for både prosjekterende og utførende. Museet ligger forholdsvis lavt i et felt som er er størrelsesorden 250 - 300 mål. Løsningen for overvann skal kunne håndtere vannmengdene fra en 200-års flom.