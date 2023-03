Skal utvikle ny bydel med egen T-banestasjon utenfor Stockholm

Det skandinaviske arkitektkontoret Link Arkitektur er blant aktørene som skal delta i planleggingen,. Allerede har Link jobbet med plantegning og utforming av et kvartal på 140.000 kvadratmeter, opplyser selskapet i en pressemelding. Mellom 70.000 og 80.000 kvadratmeter bygges med trekonstruksjoner, mens resten lages med gjenvunnet betong, opplyser Link Arkitektur i en pressemelding.

Området som bydelen skal bygges på, har mange ulike eiere, hvor det langt fra er rette avgrensninger mellom eiendommene. Kvartalet skal utformes uhindret på tvers av disse grensene, melder de. Det er tatt i bruk en kontinuerlig oppdatert 3D-modell som hele tiden gir oversikt over hver enkelt eiers volumer og funksjoner. Den gjør at også tomteeierne kan se hva som påvirker dem.

– Som byplanleggere kan vi bidra til å gjøre en reell forskjell. Et bærekraftig byplangrep kan utgjøre mye mer for miljøregnskapet enn hva valg av materialer i en senere utbyggingsfase kan utgjøre. Vi jobber integrert med alle dimensjoner av begrepet bærekraft og vi bruker innovative verktøy for å identifisere de høyeste miljøambisjoner i ethvert prosjekt, forklarer Kjetil Bakken-Engelsen, leder Link Arkitektur Oslo, i en pressemelding.

Den første etappen i arbeidet med den nye bydelen ventes å være ferdig i 2028. Da skal også den nye T-banestasjonen Södra Hagalund åpnes.