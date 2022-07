Nye biler solgt etter 20. juli vil ikke lenger ha inkludert livstidsabonnement på tjenesten, slik det har vært hittil, kan man lese på bilselskapets support-sider.

Den åtte år lange prøvetiden vil sannsynligvis ikke ha mye å si for nybileiere, men kan være noe å ha i bakhodet dersom man har planer om å kjøpe brukt elbil i tiden framover.

Bruktmarkedet for elbil har vokst stort, men er fremdeles umodent.

Ifølge SSB er gjennomsnittsalderen på norske biler omtrent 11 år, og denne har vokst med drøyt ett år siden 2000.

Standard Connectivity er den billigste av Teslas to tilkoblingstjenester, og inkluderer ikke tjenester som sattelittvisning og visualisering av trafikk. Disse krever et månedlig vederlag på 129 kroner.

Tilkoblingstjenesten føyer seg inn i listen over abonnementstjenester Tesla tilbyr, hvor blant annet «Enhanced Autopilot» og «Fremtidig selvkjørende funksjoner» er funksjoner som kan låses opp med kjøp av abonnement.

BMW følger trenden

Nyheten kommer omtrent samtidig som BMW gjør setevarme til abonnementstjeneste for britiske eiere.

Dette skal kunne kjøpes gjennom «Connected Drive»-tjenesten til BMW – en slags internettbutikk for digitale ekstrafunksjoner. Et kjapt søk på denne viser at setevarmer ikke er mulig å kjøpe i den norske butikken enda, men den skal visstnok være rullet ut i den britiske, ifølge The Verge.

Et utsnitt av tjenestene som tilbys i BMWs norske nettbutikk. Skjermbilde: BMW

Ekstrafunksjoner norske BMW-kunder derimot kan kjøpe, er alt fra aktiv cruise control til rattvarme – der sistnevnte enten kan låses opp for 95 kroner i måneden eller permanent for 2400 kroner.

«Synes du et kaldt ratt er ubehagelig om vinteren? Bruker du derfor også av og til hansker? Med rattvarme hører dette fortiden til» , skriver BMW om rattvarmeren.

Selskapet innrømmer likevel at funksjonens tilgjengelighet kun avhenger av maskinvare du allerede eier: «Hvorvidt funksjonen er tilgjengelig for deg, avhenger av maskinvaren som er installert i din BMW. Alt etter kjøretøy er denne allerede montert gratis fra fabrikken – det gjør at du kan konfigurere din BMW enda mer fleksibelt».