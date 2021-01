Skal lage roboter av is som kan reparere og gjenoppbygge seg selv i verdensrommet

Et team av forskere vil bygge isroboter og sende dem ut i verdensrommet. Ideen stammer fra det faktum at det alltid må være materiale tilgjengelig for robotene når de trenger reparasjon på romoppdragene.

Konseptet med navnet 'Icebot' er fortsatt i sin spede begynnelse, men forskere fra University of Pennsylvania har en visjon om at den ferdigdesignede roboten selv skal kunne stå for 'selvkonfigurasjon, selvreplikasjon og selvreparasjon'.

Dette ifølge en rapport som forskerne bak, Devin Caroll og Mark Yim, presenterte for IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

Veier litt over seks kilo

Mens Icebot fremdeles har en lang vei å gå med modifikasjoner før den endelige romdebuten, har forskere gitt ut sitt første bevis proof of concept. ‘Antarktisk leterobot’ veier 6,3 kg, kan kjøre opp en 2,5 graders stigning og svinge fra side til side.

Selv om roboten er utstyrt med vanlige batterier og aktuator, er størstedelen av ‘kroppen’, de strukturelle delene og hjulene laget av is. Det er flere grunner til at is ble det foretrukne materialet, forklarte Devin Carroll til vitenskapsmedia IEEE Spectrum.

– Til slutt falt valget på is fordi det gir oss designfleksibilitet, samtidig som vi ser interesse for isdekte, fjerne miljøer. Samtidig har klimaendringene skapt stor interesse for Antarktis og innlandsisen, men Nasa og andre romfartsgrupper kikker mot stjernene etter is og vann, sa Devin Carroll.

Jobber sammen to og to

Tanken med isrobotene er ganske konkret, at robotene må jobbe sammen i team på to. Roboten som utforsker livet på en planet må samtidig samle is og bringe den tilbake til den andre roboten, hvis eneste formål er å fungere som mekaniker. Her har is også fordelen at det finnes i nesten hele vårt solsystem - fra månen til ringene rundt Saturn.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.