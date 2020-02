Det tar egentlig ikke særlig lang tid å 3D-utskrive et emne i en moderne industriell 3D-skriver. Men alle prosessene rundt foregår i et drepende tregt manuelt tempo. Blekket må fylles i skriveren, skriverhodet må stilles inn, emnet må flyttes til kjøling for deretter å få fjernet støttestrukturen og bli polert.