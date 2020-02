Skal krysse Sahara i elektrisk konseptbil

På årets Retromobile-messe i Paris, som akkurat er avsluttet, viste Citroën frem en replika av Scarabée d’Or, som i 1922 ble den første bilen som krysset Sahara-ørkenen. Ferden, som vi trygt må kunne kalle en reise gjennom upløyd mark, startet i Touggourt i Algerie 19. desember 1922. Med på turen var fem biler basert på B2, Citroëns andre bilmodell, men bygget om til beltedrift bak. Da Citroën-teamet nådde Timbuktu i Mali den 7. januar 1923, hadde de krysset 3200 kilometer med nådeløst ørkenlandskap.

Underveis ble nyheter telegrafert til en ventende verden, og PR-effekten var monumental. Kunne Citroëns biler klare å krysse Sahara, så taklet vel bilene det meste? Ekspedisjonen har blitt omtalt som rallysportens far, og skal i tillegg ha vært en inspirasjon for senere Tintin-fortellinger.

Nå skal Citroën ut på tur igjen, denne gang med frontrute.

Hemmelig elektrisk 4x4?

Citroëns bolde menn diskuterer om de skal ta til venstre eller høyre ved sanddynen. Foto: Citroën

Eksakt 100 år etter den opprinnelige ferden skal Citroën gjenta stuntet, men denne gang elektrisk – og med et udda utvalg kjøretøyer: To av bilene skal være replikaer av Scarabée d’Or og Croissant d’Argent, to av bilene som forserte ørkenen i hine hårde dager. Bilprodusenten har hår nok på brystet til å prøve seg på et vågalt stunt: å krysse Sahara i en fullelektrisk konseptbil (!), som ennå ikke er blitt vist offentlig. Også de fem supportbilene skal være elektriske, fra Citroëns 2022-årgang. Det betyr i så fall nyheter fra Citroën, som i dag ikke har noen elektrisk firehjulstrekker.

(I 2017 viste bilprodusenten rett nok frem et elektrisk, firehjulsdrevet konsept av minibussen Spacetourer, men denne er ikke satt i produksjon.)

Ladeutfordringer

Saharaferden har fått navnet Ë. PIC, og skal i tillegg til å være selvskryt for Citroën også promotere miljøvennlig mobilitet. Ideen er å kjøre samme rute som den opprinnelige ekspedisjonen, med forbehold om geopolitiske forhold. Siden det er langt mellom hurtigladerne i Sahara, er det grunn til å tro at franskmennene tar med seg strømaggregater eller solcelleutstyr på tur – signaleffekten tilsier nok det siste.

Så får vi se om Citroën-folket à la 2022 er like hardbarket som sine forfedre. Ekspedisjonen for snart 100 år siden skulle egentlig avsluttes i Timbuktu, og bilene etterlates der. Men siden reisen hadde gått så fint, satte teamet seg inn igjen i bilene og kjørte tilbake igjen, nye 3200 kilometer gjennom ørkenen.