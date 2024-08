Skal ha stjålet strøm for 600.000 kroner til cannabisproduksjon

Fire menn er tiltalt for å ha dyrket cannabis i en fjellhall i Porsgrunn. De skal ha stjålet strøm for 600.000 kroner, skriver NRK.

To av mennene er tiltalt for strømtyveriet. Den ene for å stjålet strøm for 400.000 kroner og den andre for 200.000 kroner. Dette ved å ha koblet seg direkte på et strømskap, før måleren.

Har skjedd før

Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i nettselskapet Lede sier til NRK at det ikke er første gang de opplever strømtyveri i forbindelse med cannabisproduksjon.

Strømtyveri har blitt mye vanskeligere med AMS-målere, forteller Thor Bjørn Omnes i nettselskapet Lede. Foto: Lede

Politiet avdekket cannabisplantasjen høsten 2022. I dag ville strømtyveriet blitt oppdaget raskt, forklarer Omnes.

Overfor TU utdyper Omnes at dette handler om at alle kunder har fått installert AMS-målere, altså fjernavleste strømmålere. I tillegg har Lede installert slikt utstyr i nettstasjonene.

Dermed kan de raskt se om det er ubalanse i strømforbruket på nettstasjonen og abonnenter som er koblet til denne.

– Tidligere ble dette matet inn i nettet fra høyere nivå. Strøm som ble borte ble da registrert som et fysisk tap i nettet. Nå kjører vi oftere balansekontroller, og etter hvert skal dette bli automatisert. Da blir mulighetene for å oppdage strømtyveri større, sier Omnes.

Tyveri dekkes inn på nettleien

Strømtyveri er ikke noe nytt fenomen, og ble tidligere håndtert ved at inspektører fra nettselskapene og det lokale eltilsynet oppdaget uregelmessigheter, enten rutinemessig, ved mistanke eller tips.

– Når det har vært lite strømforbruk der man forventer mer, har det vært avdekket strømtyveri. Med AMS og kommende automatikk knyttet til dette blir det vanskeligere å skjule.

– Om du lurer på å stjele strøm så er du nok for sent ute, sier han.

Strøm som stjeles må dekkes inn. Til syvende og sist tas kostnaden inn gjennom nettleien.

– Så en av motivasjonene for å hindre tyveri er at noen sitter igjen med regningen til slutt. I dette tilfellet krever vi pengene tilbake, og de bidrar til å redusere fremtidig nettleie, sier Omnes.

Tidligere bomberom

Fjellhallen var opprinnelig Sivilforsvarets eiendom, og har et areal på rundt 900 kvadratmeter. Det finnes toalett, bad, kjøkken og sovesal i hallen.

Forsvarsbygg solgte fjellhallen til et privat eiendomsselskap i 2018, som leide det ut fra 2020.

