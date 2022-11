Produksjonen av mat er et område vi ofte overser nå det er snakk om utslipp av drivhusgasser. Når vi ser på verden under ett, står sektoren for rundt 25 prosent av alle utslipp, som i 2016 var på 49,4 milliarder tonn CO 2 -ekvivalenter. Det er nesten tusen ganger de samlede norske utslippene.