Skal flys av nordmenn: Saab har startet byggingen av flyet de lager sammen med Boeing

T-7A Red Hawk heter det nye treningsflyet som skal erstatte gamle T-38C Talon og som skal brukes til å utdanne framtidige jagerflypiloter – inkludert norske.

Boeing vant i 2018 kontrakten som kan være verdt hele 9,2 milliarder dollar, der de har med seg Saab som partner. Det kan bli behov for så mange som 475 fly i USA.

Det gikk imponerende fort å konstruere de første testflyene, og prosjektet har tydeligvis fortsatt i samme tempo.

Røde haler

18. september 2018 ble Saab ble tildelt det som kalles en EMD-kontrakt («engineering & manufacturing development») med Boeing.

I fjor høst passerte T-7A 100 testflyginger. Foto: Kevin Flynn

– Bare et drøyt år senere er vi i gang med å produsere vår del av flyet. At vi har lyktes med dette, er takket være et strålende samarbeid mellom oss og Boeing. Vi er stolte over å være en del av dette programmet i det amerikanske flyvåpenet, uttaler Jonas Hjelm, som leder forretningsområdet Aeronautics i Saab, i en pressemelding.

Saab har ansvaret for den bakre delen av skroget. Arbeidet nå, med skrogdeler til sju fly, foregår på Saab-fabrikken i Linköping i Östergötland, men produksjonen er i ferd med å flyttes til et nytt anlegg i West Lafayette i Indiana. Dette ligger 350 kilometer nordøst for Boeing-fabrikken i St. Louis i Missouri der flyene skal ferdigstilles.

Det er seks år siden Boeing og Saab slo seg sammen i det som het T-X-konkurransen om å designe et nytt treningsfly fra blanke ark. Allerede i desember 2016, etter tre år, var det første flyet i lufta. Ifølge produsentene har de lykkes med å mer enn halvere utviklingstida. Dette er en prosess som vanligvis ville tatt seks til åtte år. De gikk fra «critical design review» (CDR) til jomfruferd på under ett år.

En såkalt «Legacy flight» høsten 2018 der en F-22 Raptor og en F-16 Fighting Falcon flyr i formasjon med en P-51C Mustang over Alabama for å hedre Tuskegee Airmen. Foto: Senior Airman Clayton Cupit

I august 2019 passerte de nye testflyene 100 flyginger, og måneden etter ble flyene offisielt døpt T-7A Red Hawk.

Navnet er en hyllest til de legendariske Red Tails-skvadronene og deres afroamerikanske flygere, også kjent som Tuskegee Airmen. De var kjent for sine rødlakkerte haler på P-47 Thunderbolt og P-51 Mustang-jagerflyene de fløy under andre verdenskrig. De nye T-7A-testflyene har et lignende fargetema. Red Hawk-navnet er også et vink til de første flyene 99th Fighter Squadron brukte, nemlig P-40 Warhawk.

Bedre egnet til F-35-opplæring

De nye flyene skal overta for T-38 Talon-flåten som er blitt brukt som treningsfly i snart 59 år. Jagerflyet F-5 Freedom Fighter, som Luftforsvaret mottok fra 1966, var for øvrig basert på Talon.

Det nye treningsflyet har det Boeing og Saab kaller «stadium seating». Det vil si at det ene setet er rett bak det andre og hevet slik at instruktøren kan se over eleven. Flyet har tvillinghale med skråstilte vertikalstabilisatorer over en GE F-404-motor med 78,7 kN skyvekraft med etterbrenner.

Denne ene motoren i T-7A leverer nøyaktig tre ganger så mye skyvekraft som de to motorene i forgjengeren, og flyet skal ifølge US Air Force ha gunstige egenskaper både i lav hastighet og når det manøvreres hardt med større g-påkjenninger. Forenklet sagt handler det om å ha treningsfly som i større grad enn i dag forbereder elevene på femtegenerasjons kampfly.

– Forskjellen mellom T-38 og F-35 er som natt og dag. Men med T-7A blir overgangen langt mindre, og vi vil være i stand til å trene opp nye flygere bedre og raskere i ei tid der trusselnivået krever nettopp dette, uttalte general David Goldfein, som er stabssjef i USAF, i fjor høst.

Det var også budskapet fra de norske elevene som i fjor høst var de første til å starte opplæring på F-35 uten å ha erfaring fra F-16 i bagasjen.

Det som da het Boeing T-X ble rullet ut og vist fram offentlig første gang i september2016. Foto : Eric Shindelbower

Den ene av de norske elevene uttalte at det på mange måter var mer utfordrende å fly T-38C enn F-35A, da sistnevnte er enklere å manøvrere selv om det har atskillig mer krefter.

Norske jagerflygere utdannes på flybasen Sheppard, like ved Wichita Falls i Texas. Det første halvåret flyr elevene turbopropflyet T-6 Texan II, før de går over til supersoniske T-38C Talon. Mot slutten av utdanninga blir de overført til Luke i Arizona, der Norge har sju F-35A, for utsjekk på denne flytypen.

De første T-7A-flyene og tilhørende simulatorer skal leveres til den første basen, Joint Base San Antonio-Randolph i Texas, i 2023. Deretter skal treningsflyene gradvis erstatte T-38C på basene Columbus i Mississippi, Laughlin i Texas, Vance i Oklahoma og Sheppard.