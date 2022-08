Skal bli Norges første klimanøytrale by

Arendal: Havnen, som også inkluderer Eidehavn (oppkalt etter Sam Eide) håndterer årlig en million tonn gods. Veldig mye av veisaltet som kommer fra Afrika ender opp her og så distribueres det videre på mindre skip til resten av landet. Neste år skal byen være vertskap for Tall Ships Race og havnen blir en skog av master på de svære seilskipene som kommer fra hele verden.

Slikt blir det utfordringer av. Vi står på toppen av det elektriske turistskipet Vision of the Fjords og snakker med havnesjef Rune Hvass om hvordan havnen skal fungere mens de store endringene skjer. De var tidlig ute med landstrøm på havnen i 2014, men da var det batterier for hjelpemaskineriet som var i fokus. Nå når flere store helelektriske skip ligger langs kaiene og trenger å fylle batterier i mange-megawattklassen er det helt andre effekter det er snakk om. I tillegg trekker de mer enn de har meldt inn. Likevel har de klart å skaffe det de trenger, men det er et signal om hva både Arendal og andre norske havner må forberede seg på i årene som kommer.

Arendal er en by med masse fergetrafikk. Til Tromøya og Hisøy. I dag går de på diesel, men de skal selvfølgelig over på batteridrift. Kanskje med egenproduserte battericeller fra Morrow som bygger en gigafabrikk for slike noen kilometer unna. En fabrikk som alene setter enorme nye krav til hanen som skal ta i mot materialer og skipe ut batterier.

I dagens podkast snakker vi med havnesjef i Arendal, Rune Hvass.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.