Sju nye elbiler fra Renault innen 2025

Renault skal vekke sin klassiker Renault 5 til live de nærmeste årene. De har vist frem en konseptmodell som er tydelig inspirert av modellen, som ble produsert mellom 1972 og 1996.

Dette ble kjent i forbindelse med at Renault la frem sin nye forretningsstrategi kalt «Renaulution». Foruten de gjenopplivede klassikeren viste de frem tre andre konseptbiler.

Produsentens nye strategi handler om å få den franske bilgruppen, som består av merkene Renault, Dacia, Lada og Alpine, på beina igjen. Renault-gruppen har lenge slitt med dårlig økonomi.

Mer elektrisk

Frem mot 2023 skal de fokusere på å øke marginene og tjene penger igjen. En fornyelse av modellutvalget er en viktig del av dette arbeidet. Fokuset skal være å tilby biler som gir kunden mye for pengene.

En 1981-modell Renault 5 Turbo. Foto: Groupe Renault

I tillegg skal forretningen primært være fokusert på mobilitetstjenester, energitjenester og teknologi. De ser for seg å være en av lederne innen «ny mobilitet».

Renault har lenge vært en bilprodusent med fokus på elektrisk mobilitet, og det blir mer av dette. 24 nye biler skal lanseres innen utgangen av 2025, og halvparten av disse skal være i C- og D-segmentet, altså mellomstore biler.

Ti av disse skal være rene elbiler, og sju av dem skal lanseres under Renault-merket. Alle nye Renault-modeller skal tilbys som elbil eller hybrid.

Konsepttegning av elektriske Renault 5. Foto: Groupe Renault

Få tekniske detaljer presentert

At Renaults italienske sjef, Luca de Meo, valgte Renault 5-konseptet under presentasjonen av den nye forretningsplanen er antakeligvis et tegn på at dette er en bil de planlegger å lansere. Men ingen ytterligere tekniske detaljer ble presentert, utover at den skal være rettet mot et urbant publikum.

Renault planlegger også en slankeoperasjon. I dag har gruppen seks ulike bilplattformer. Dette skal reduseres til tre. Antall drivlinjer skal reduseres fra dagens åtte til fire i fremtiden.

De tre andre konseptene som ble vist ble heller ikke presentert i detalj.

Dette er oppfølgeren til Renault Twizy. Bilde: OLIVIER MARTIN GAMBIER

Et av konseptene er Mobilize EZ-1. Den ser ut til å være en oppfølger til firehjulsmotorsykkelen Renault Twizy. Den skal være 2,3 meter lang og være bygget med 50 prosent resirkulerte materialer. Den skal ha mulighet for å bytte ut batteriet når det er behov for det, som alternativ til lading.

Kjøretøyet er laget med tanke på mobilitetstjenester. Hvorvidt det blir mulig å kjøpe den til privat eie er ikke kjent, men så vidt vi forstår skal det i det minste være mulig å lease en slik doning over flere år.

Bilen skal komme under det nyopprettede bilmerket Mobilize.

Nye Lada- og Dacia-modeller

Merkene Dacia og Lada skal i tiden fremover forenkles betydelig. I dag bygger disse merkene biler på fire ulike plattformer, men skal fremover bare benytte én. Merkene slås sammen til én enhet internt i Renault-gruppen.

Det skal blant annet komme en ny Lada Niva, og et slikt konsept ble vist frem. Det nevnes imidlertid ingenting om hvorvidt den skal tilbys som elbil.

For Dacias del skal det lanseres en mellomstor SUV, men om den kommer som elbil er ikke kjent. Fokuset for Dacia er å lage billige biler, og deres modell Spring er allerede på vei til markedet. Den hevdes å skulle bli Europas billigste elbil.

Alpine blir elbilmerke

Alpine skal være Renault-gruppens sportsbilarm. Alpine skal lansere en elektrisk B-segment småbil, en elektrisk C-segment crossover og en elektrisk Alpine A110 utviklet i samarbeid med Lotus. Alle nye Alpine-modeller vil være rene elbiler.

Divisjonene Renault Sports Cars, som lager friskere utgaver av eksisterende Renault-modeller, og Formel 1-gruppen Renault Sport Racing blir flyttet inn under Alpine-divisjonen.