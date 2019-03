Sjøen for alle-messen: Påhengsmotorene truer innenbordsmotorene

Båtmessen Sjøen for Allepå Lillestrøm ringer våren inn for de maritimt interesserte. Rundt 30.000 besøkende ventes til messa, som åpnet i dag. Produsenter av båter, motorer og utstyr står klare, og det er ikke noe problem å svi av beløp i mange hundretusenklassen for de som har planer om å oppfylle båtdrømmen før sommerferien.

Det største problemet er kanskje å velge: Messehallen er fylt opp med et enormt antall båter. Størrelsen spenner fra kajakker og vannscootere (eller hva med en fiskevannscooter?) til bortimot skip - det tjener transportbransjen til ære at de har klart å få de største farkostene inn i messehallen.

Norge er det landet i verden med størst tetthet av fritidsbåter, og følgelig er båtmarkedet her også størst i verden per innbygger. Faktisk er det norske markedet på linje med eller større enn de store europeiske landene målt i rene penger.

Og det er kanskje ikke så rart at mange nordmenn er opptatt av båt. Mange har hus eller hytte langs kysten, og den norske kystlinjen er både lang og spennende. Det er jo ikke like moro å kjøre rundt i land hvor kysten stort sett er en badestrand.

Nostalgiavdelingen: Folk med mange båt-år på baken vil kunne få et gjensyn med en av de mange svært godt restaurerte veteranbåtene som stilles ut. Foto: Odd R. Valmot

Påhengsmotorene vokser

Selv om det norske markedet for båtmotorer er stort, er ikke verdensproduksjonen av påhengsmotorer så enorm. Derfor kan vi ikke unngå å la oss imponere av produktspekteret motorprodusentene tilbyr og hvordan motorene hvert år ser ut til å ta et skritt oppover i størrelse.

I år var det Yamaha som sto for messerekorden med sin nye 425 Hk påhengsmotor. Dette er ikke noe du henger på en 20 fot, men Yamaha forteller oss at i USA, som er primærmarkedet for denne kraftpakken, selger de 30 fots båter med to slike - på til sammen 850 Hk.

Den 442 kilo tunge motoren er en 5,6 liters sak som amerikanerne gjerne henger opptil fem av på hekken til større båter.

Her på berget kommer de til å erstatte innenbords diesel, tror selskapets nordiske salgssjef, Iver Strand. Han tror det kommer til å selges 20 til 30 slike beist i Norden i år, og er ikke redd for at kundene i dette segmentet lar seg avskrekke av en pris på 550.000 kroner.

Diesel på hekken

Dieselmotoren kommer i 300 hesters utgave som påhengsmotor og vil konkurrere med innenbordsmotorer. Foto: Odd R. Valmot

Ikke før har forbrukere vendt seg bort fra dieselmotoren i biler så dukker den opp i en påhengsmotor.

CXO300 er et skikkelig beist fra en engelsk produsent til rundt en halv million, men prisen er ikke helt fastsatt. Det er Erling Sande som importerer motoren som er utstyrt med en helt egenutviklet 4,4 liters V8 diesel med to vannkjølte turboer.

Hovedpoenget er at den bruker rundt 25 prosent mindre drivstoff og kan kjøre på avgiftsfri diesel. Denne er nok også beregnet på det profesjonelle markedet hvor den vil gjøre innenbordsmotorer rangen stridig.

Når det kommer til pris, snakker vi nok om rundt en halv million kroner for denne motoren også.

