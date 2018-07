Sjekk lista over arkitektsjefenes årslønn. Topp fem tjener flere millioner i året

Står selskapets resultat i stil med sjefslønna? Kanskje hva gjelder topp-plasseringen i vår liste over lederlønninger i selskaper som tilbyr arkitekttjenester. Der troner daglig leder Ole Petter Thunes i rådgiverselskapet Rambøll. Selskapet leverte et årsresultat på 93 millioner kroner, og sjefen, han tjener i overkant av tre millioner kroner i året.

Vi har gått inn i regnskapene til alle norske arkitektselskaper som har fem eller flere ansatte, og sjekket ledernes lønn. I listen under har vi tatt med 411 norske arkitekt- og interiørselskaper.

De neste på listen etter Rambøll holder høy standard på sjefslønn, de tre neste har lederlønninger på over to millioner kroner i året. Geir Gustav Hantveit i Dark ligger på andre plass, og fikk 2,2 millioner kroner inn på lønnskontoen i fjor.

Snakker ikke om lønn

Forventet lønn er ikke noe Gustavsen og hans kollegaer snakker mye om med studentene på høyskolen. Men han opplever at studentene er mer bevisste på økonomiske rettigheter enn for tyve år siden.

Ole Gustavson er rektor ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Foto: AHO

– Som nyutdannet arkitekt kan du forvente rundt 4-500.000 kroner i lønn. Men våre studenter er mest opptatt av å få seg en jobb etter endt utdanning. De lurer mer på hvilke pensjonsrettigheter de har, enn hva lønnen er, sier han.

Det kreves minimum fem års utdannelse for å jobbe som arkitekt i Norge. I tillegg diskuteres det nå om nyutdannede må jobbe i to år i tillegg for å få lisens, slik som det er i andre land i Europa, opplyser Gustavsen.

Hva tjener din sjef?

Medianlønnen til ledere innen næringsgrupperingen «Arkitekter og tekniske konsulenter» var på cirka 850.000 kroner i 2017. Det viser tall basert på SSBs lønnsstatistikk.

De lederne som befinner seg på øvre del av lønnsstigen (øvre kvartil) tjente nesten 1,1 million kroner, mens de på nedre del tjente 660.000 kroner.

Statistikkvariabler for lønn Medianlønn: Lønnen til den personen som befinner seg i midten av fordelingen når alle lønnsverdiene ordnes i stigende rekkefølge.

Siden lønnen i øvre del av listen er svært høy, mens det i nedre del ligger flere selskaper som har oppgitt null i lederlønn, vil medianen fremfor gjennomsnittstallet gi et riktigere bilde av hvilken lønn en leder i bransjen kan forvente. Kvartil: Øvre og nedre kvartil finner vi på samme måte som medianlønn.

Øvre og nedre kvartil er grenseverdi-lønnen for henholdsvis øvre fjerdedel og nedre fjerdedel. Kilde: SSB

Lønningene baserer seg på siste innsendte regnskapstall. Per juli 2018 er det både 2016- og 2017-tall. Lønnstallet er offentlig, og fastsettes av styret i det aktuelle selskapet. Lederlønnen inkluderer ikke bonus og andre godtgjørelser.

* Data utilgjengelig? Deler av regnskapet kan mangle der det er snakk om avdelinger, datterselskaper, selskaper under avvikling eller under lederbytte. I mange tilfeller kan man finne oppdatert informasjon om daglig leder på bedriftenes nettsider eller under "roller" i bedriftsdatabaser som Proff.no og Regnskapstall.no.