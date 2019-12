Sjekk inneklimaet med denne måleren, som du kan vinne i dagens julekalender

NB: Julekalenderen er laget av Teknisk Ukeblad Medias kommersielle byrå Delta V, og har ingen sammenheng med redaksjonelt arbeid.

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i hele desember for å prøve lykken.

Airthings Wave Mini er det perfekte første steg for å forstå innendørs luftkvalitet og hvordan den kan påvirke din helse og komfort. Du leser av resultatene i appen, og kan enkelt holde orden på de viktigste parameterne innen luftkvalitet i ditt hjem. Wave Mini er kostnadseffektiv og er derfor også et godt tilleggsprodukt til den eksisterende Wave-familie for kontroll over luften i alle rom.

Les mer om Airthings Wave Mini her!