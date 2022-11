Bare en måned før Norge offentliggjorde at de hadde hevet kontrakten med NH Industries og faset ut NH90-helikoptrene, trodde leverandøren fortsatt at det ville være mulig å redde den norske avtalen.

Det viser korrespondanse som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Så sent som 12. mai i år skrev Bruno Even og Gian Piero Cutillo, sjefene i helikoptervirksomhetene i Airbus og Leonardo – som står bak NH Industries, til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og understreket at de ville gjøre alt i sin makt for å styrke det norske NH90-programmet.

De inviterte seg selv til Oslo så snart som råd for å kunne bidra med utdypende informasjon i forkant av beslutninga som Norge skulle fatte i løpet av de «neste månedene».

Men allerede 10. juni kunne NHI og alle andre se forsvarsminister, forsvarssjef og forsvarsmaterielldirektør fortelle på en pressekonferanse at NH90 var satt på bakken med umiddelbar virkning og i ferd med å leveres tilbake med et krav om å få tilbake fem milliarder kroner pluss renter og andre utgifter.

– Det var aldri snakk om noen reelle forhandlinger eller dialog i forkant av dette, sier en sentralt plassert NHI-representant til TU.

Ingen diskusjon

Mangel på dialog før Norge terminerte kontrakten 10. juni var også kritikk NHI fremmet i pressemeldinga som ble sendt ut samme dag. Der hevdet at de aldri fikk muligheten til å diskutere det siste forslaget til løsning for å forbedre NH90-tilgjengeligheten i Norge, samt spesifikke norske krav.

NH90 tar av fra Bardufoss under Cold Response i vinter. Dette er et av de siste bildene i Forsvarets arkiv av helikopteret i lufta. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

De betegnet seg selv som ekstremt skuffet over den norske beslutninga, som de karakteriserte som juridisk grunnløs og «avviste påstandene som har blitt fremsatt om helikoptrene og selskapet».

Dette ble gjentatt og utdypet under Leonardos presentasjon av resultatet for tredje kvartal, der NHI nå også beskylder Norge for feiltolkning av kontrakten og brudd på taushetsklausuler, noe Teknisk Ukeblad omtalte onsdag.

Etter det TU får opplyst, siktes det her blant annet til pressekonferansen 10. juni, der NHI mener de norske representantene gikk ut med mer informasjon enn det kontrakten tillater dem å gjøre.

TU har forsøkt å få Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell til å kommentere dette, uten å lykkes.

Fikk varsel 6. februar

Den 9. februar sto daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen på talerstolen i Stortinget og fortalte at det var slutt på tålmodigheten med NHI. Han opplyste at det på nytt ble vurdert å heve kontrakten for 14 NH90-helikoptre.

Ifølge dokumentene TU har fått innsyn i, ble NHI varslet om den mulige hevingen av kontrakten i et brev fra Forsvarsmateriell (FMA) datert 6. februar.

NHI besvarte dette med et brev 4. mars der de gjennomgikk alle forslag til tiltak og løsninger for å betraktelig styrke tilgjengelighetsgraden for den norske NH90-flåten.

Deretter ble det gjennomført et arbeidsmøte i Oslo 6. april. Etter det TU får opplyst fra NHI, ble det fra Norges del understreket at dette ikke var et forhandlingsmøte.

Dette ble altså fulgt opp 12. mai, der de to lederne for helikoptervirksomhetene i Airbus og Leonardo overfor forsvarsministeren understreket at de og deres selskaper støttet tiltakene fra NHI helhjertet og at de var overbevist om at dette ville bedre ståa i det norske NH90-programmet betraktelig.

I brevet viser de for eksempel til NHIs såkalte «New Horizon»-prosjekt.

Kongsberg

Dette prosjektet hadde blant annet som mål å øke tilgjengelighetsgraden for den globale NH90-flåten med 10-20 prosentpoeng nå i slutten av 2022 sammenlignet med slutten av 2020.

NH90 møter KNM Maud, begge med en brokete innfasingshistorikk. Foto: Forsvaret

NHI opplyste på denne tida i fjor at de hadde gjort framskritt i 2021, men at det var i 2022 de største effektene ville synes. Et av tiltakene var å legge mer NH90-vedlikehold og -reparasjoner til Kongsberg.

I februar i år ble det meldt at Airbus Helicopters, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) hadde inngått en langsiktig, strategisk avtale om å samarbeide om å styrke og bygge ut lokal vedlikeholdskapasitet for å optimalisere tilgjengeligheten til NH90-helikopteret.

Ferdig oppgradering av samtlige seks helikoptre som ble levert i foreløpig versjon, ble utsatt i flere omganger, til slutt helt fram til 2024, og førte til vesentlig lavere helikoptertilgjengelighet enn planlagt.

NHI innrømmet i fjor at disse retrofitjobbene hadde tatt altfor lang tid, i gjennomsnitt to år, men at de da var i ferd med å halvere denne tidsbruken.

Null tillit

I den nevnte spørretimen uttalte Enoksen at det fra norsk side ble jobbet meget godt med innfasing av NH90, men at det foregikk i motbakke, med stadige forsinkelser og en leverandør som ennå ikke klarte å levere i henhold til de avtaler som er inngått.

Han opplyste at NH Industries i desember 2021 ga Forsvarsdepartementet oppdaterte prognoser for leveransen. Da var sluttdato for oppgradering av Norges seks første helikoptre forskjøvet til 2024. Heller ikke dette var noe statsråden mente det var grunn til å ha tillit til.

Overfor TU hevder NHI nå at de norske NH90-helikoptrene ble faset ut akkurat da de var i ferd med å få operativ effekt. Selskapet peker på at Norge fram til nå har sendt helikoptre tilbake til Italia for retrofit hver gang et nytt helikopter er blitt mottatt.

Det var først i tida før hevinga av kontrakten at det begynte å bli netto tilvekst i den norske NH90-flåten. Dersom leveransene hadde fått lov til å fortsette, ville Norge hatt ti NH90 i full operativ konfigurasjon i løpet av sommeren som var.

I tillegg var delelageret på Bardufoss i ferd med å fylles helt opp, slik at komponenttilgang var på vei til ikke lenger å være et problem, men at det nå var mest kapasiteten til norsk vedlikeholdspersonell det sto på, er versjonen NHI gir oss.

Uaktuelt med NH90-comeback

I oktober tilbød NHI, via VG, å støtte Norge dersom de i dagens sikkerhetspolitiske situasjon ønsker å ta i bruk NH90-helikoptrene igjen, og har samtidig lovet at dette ikke vil påvirke den juridiske prosessen etter kontrakthevinga i juni.

Dette ble kort tid etter kontant avvist av statsråd Gram. Han har uttalt at det spiller mindre rolle om det rent juridisk er gjennomførbart, når det vil kreve en enorm ressursbruk i det hele tatt å få dem i lufta uten at det svarer seg i reell operativ effekt.

– La meg understreke at vi har hatt svært liten operativ nytte av de helikoptrene, litt for Kystvakten, men i praksis null for fregattene, inkludert den viktige antiubåtkapasiteten som disse helikoptrene skal levere, var meldinga fra statsråden.

Dette er et narrativ som ikke stemmer med virkeligheten, hevder NHI og viser til eksempelvis brukernes egne beretninger om helikopteret i den siste fasen før utfasinga.

Operativ verdi

Sjefen for 334 skvadron skrev på denne tida i fjor en lang Luftled-kronikk, der han trakk fram noen av de nye og verdifulle kapasitetene NH90 bringer til Forsvaret, noe han hadde savnet fra det offentlige ordskiftet.

– Det er åpenbart at leveransen har vært sen, og negativ omtale over lang tid kan overskygge hva helikopteret faktisk kan bidra med av operativ verdi, sa han til TU.

Hovedbudskapet i artikkelen var at operative flybesetninger og teknikere med førstehåndskunnskap om helikopteret framhever det som pålitelig i drift, fleksibelt, trygt og effektivt å operere med.

NH90 lander på KNM Thor Heyerdahl i forbindelse med øvelse Flotex 2017. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Planen for alle de 14 NH90-ene som ble bestilt, var at de skulle brukes embarkert. Det vil si at de skulle vært en integrert enhet enten på de fire gjenværende fregattene i Fridtjof Nansen-klassen eller på KV Svalbard og Kystvaktens Nordkapp-klasse, som er i ferd med å erstattes av Jan Mayen-klassen.

Fregatthelikoptrenes primæroppdrag er antioverflate- og antiubåtkrigføring (ASuW/ASW). For ASW-formålet er de utrustet med dyppesonar, sonarbøyer og torpedoer, mens de i ASuW-rollen skal formidle måldata for fregattens NSM-sjømålsmissiler. Gjerne omtalt som en bildebygger og en forlenget våpen- og sensorarm for fregatten.

Dersom Norge hadde lykkes med å fase inn fregatthelikoptrene, ville de gitt moderfartøyene en betydelig økning i sensorrekkevidder og dekningsområde, både på, under og over havoverflaten.

For fregattene spesielt er reaksjonsevne og mulighet til å engasjere ubåter og overflatetrusler utenfor «stand-off»-rekkevidde sentralt.

Uklar vei videre

Norge er ikke alene om å gi opp NH90. Tirsdag 1. november ble det klart at også Sverige er i ferd med å fase ut sine NH90-helikoptre (Hkp 14). Disse skal erstattes av ytterligere 16 UH-60M Black Hawk, i tillegg til dagens 15 (Hkp 16), men hva slags ni maritime helikoptre de skal kjøpe, er ennå ikke besluttet.

Hva som blir resultatet av det pågående norske Prosjekt 1129 Maritim helikopterkapasitet, er fremdeles ikke klart. Budskapet fra forsvarsledelsen er at det skal anskaffes maritime helikoptre så raskt som mulig og at det ikke er økonomi det står på.

Det er sagt at flere alternativer for å forsere anskaffelsesprosessen vurderes, samt midlertidige løsninger, men det er samtidig advart mot at det kanskje ikke finnes noen «quick fix».

Som TU omtalte onsdag, er det også indikasjoner på at Forsvarsdepartementet forbereder mulige rettslige skritt mot NHI, selv om det foreløpig ikke er dukket opp noen sak i det norske rettssystemet så langt.

I september skrev departementet et internt dokument om fullmakt til å iverksette rettslige skritt i forbindelse med NH90-anskaffelsen, går det fram av postlista.