Sivilingeniøren mistet jobben i oljebransjen. Nå har han utviklet sikkerhetsnett for solcellemontører

Sortland jobbet med produktdesign for nytt subseautstyr i IK Norway i Stavanger, da han i 2017 ble permittert i forbindelse med en nedbemanning.

– Jeg flyttet til Oslo og meldte meg på et kurs om innovasjon innen solkraft i regi av Solenergiforeningen. Tenkte at det er en voksende bransje. Jeg fikk ideen til produktet da vi snakket med montører som sa at de hadde utfordringer med sikring når de jobbet med installasjon på takene.

Sortland fikk med seg tre andre sivilingeniører for å diskutere ideen. Med gode innspill designet han en modell av sikkerhetsproduktet som etterhvert fikk navnet Roofbarrier. Samtidig jobbet han som konsulent for gründerbedriften Sildr, som lager helt nytt design for drikkefontener.

– Jeg satt hjemme i boden og kuttet aluminium utover våren 2018, og innen sommeren hadde jeg klar en prototype på Roofbarrier. Jeg fikk samarbeide med montørselskapet Solpluss og Solcellespesialisten og testet løsningen på to tak. Tilbakemeldingen var at de ville ha dette, sier Sortland.

Levde på luft

Han fikk med seg sivilingeniør-kollegene og etablerte selskapet Safedesign. Han fikk noe støtte fra Innovasjon Norge til markedsavklaring slik at han kunne få laget testmoduler, og støtte fra Forskningsrådet til å teste produktet. I tillegg gikk akseleratoren The Factory og Solpluss inn som investorer.

– Jeg levde på luft fra mai til august i år, men nå har jeg kunnet ta ut litt lønn. Det meste av pengene har gått til å produsere de fire testenhetene, og til den dynamiske testingen i regi av Sintef Byggforsk. En slik test koster nærmere 200.000 kroner, og er nødvendig for å få produktsertifikatet i henhold til NS-EN 13374 som gjelder sikring mot frie kanter, forteller Sortland.

Produktet er patentsøkt og tre av de fire første enhetene er solgt til Solpluss.

– Før brukte vi stillas og måtte kjøre to turer med utstyr ut til kunden. Nå sparer vi en tur og mye tid på rigging. Og viktigst - gutta føler seg tryggere på taket, sier daglig leder Yngvar Søetorp i Solpluss.

Konkurrenter: – Det finnes konkurrenter til vårt system, men felles for disse er at de må frakte utstyr på henger og er mer rettet mot byggebransjen og har en annen innfesting, sier Torbjørn Sortland. Foto: Tormod Haugstad

Sortland skal nå organisere en produksjon av 15 moduler som han håper å få solgt i denne første kommersialiseringsfasen. Neste delmål er å foreta en ny emisjon i august neste år, slik at selskapet kan skalere opp produksjonen.

– Målet på sikt er å lage tilleggsutstyr som gjør at vårt system kan festes på alle typer tak og etterhvert sikkerhetsutstyr for alt takarbeid. Det er et stort marked, men i første omgang vil vi satse på sikringssystem for solcellemontører. Vi som er vant med hva slags sikkerhetskrav som stilles offshore, ser jo at det er store mangler for tilsvarende arbeid på land, sier gründeren.

Påbud om sikring

Otovo har hatt ulykker De desidert største selskapet for solceller på private boliger i Norge er Otovo. Vi spurte Otovo-sjef Andreas Thorsheim om hva slags sikringsselskap de bruker?

– Det er installatørbedriftene som selv velger og står for sikring innenfor de nasjonale kravene. Som oftest er det en kombinasjon av stillas og sikkerhetssele med falline. – Kan det være aktuelt å bruke Safedesign?

– Ja, vi kjenner dem godt. Det er viktig for oss at det er montørene som er på stedet som velger sikring. Når det er sagt synes vi Safedesign fremstår som et godt produkt. – Har dere opplevd ulykker i forbindelse med montering?

– Ja, vi hadde to mindre personskader i 2018. I 2019 har vi ikke hatt rapporterte personskader på de flere tusen installasjonene vi har gjort. Sikring av arbeid i høyden er et utrolig viktig område for oss.

Sortland har selv observert takarbeid der det bare brukes sele og tau. Men Arbeidstilsynet, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet har laget noen minimumskrav til regionale verneombud i forbindelse med arbeid på flatt og skrått tak.

For sistnevnte kategori som er mest aktuelt når det skal monteres solcellepaneler, er kravet at det «ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidtaker alltid sikres mot å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas. Arbeid over to meter skal alltid sikres med rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1 meter med håndlist, knelist og fotlist».

– Det vanligste i dag er at monteringsfirmaene bruker stillas som fraktes med tilhenger. Vår løsning er et sikkert rekkverk som kan klappes sammen og fraktes i en varebil sammen med resten av utstyret. På den måten sparer man plass ved transport og tid ved oppsett. For en gjennomsnittlig installasjon av solceller på hustak sparer arbeidere 17 arbeidstimer sammenliknet med stillas. Det inkluderer pakking og frakt, samt tiden det tar å montere og demontere, sier Sortland, som har dokumentert sammenlikningen på video.

Enkelt

Et sikringssystem består av et fem meter langt nett med to stolper som oppfyller kravene til kantsikring. Den dynamiske testen foregår ved at man slipper et jernrør på 75 kg ned fra en rampe med en helning på 60 grader inn i produktet to ganger på det mest utsatte treffpunktet.

Siden man benytter et elastisk nett og profiler i aluminium absorberes kraften godt ved et fall. Men det er en forutsetning for systemet at det bare kan monteres på hus med takstein fordi stativet må sikres i solide takfundamenter.

– Dette er ikke et veldig avansert system, men det løser et problem på en veldig enkel måte. Vi bruker kun standard profiler, nett og syrefaste bolter. Vi har som mål at en installasjon kan gjøres i løpet av en dag og ikke to til tre dager slik tilfellet er nå, sier Sortland, og legger til at prisen per modul vil være 39.000 kroner.