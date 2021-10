Siste Alitalia-fly har landet

En nesten full flight nummer AZ01586 fra Sardinia landet på Fiumicino-flyplassen i Roma klokka 23.23.

Alitalia ble grunnlagt i 1947, men måtte gi seg etter mange år med økonomiske vansker. Fredag lanseres det nye statlige selskapet Trasporto Aereo (ITA) som tar over etter Alitalia.

Alitalia har ikke tjent penger siden 2002, og en rekke forsøk på å rette skuta slo feil, inkludert forsøk på salg til Delta Air Lines og Lufthansa.

Flyselskapet ble privatisert i 2008, men tjente fortsatt ikke penger og måtte stadig ha massiv statlig hjelp.

Til slutt ble det erklært konkurs i 2017. To statslån ble stanset av EU, og koronaviruset i 2020 var siste strå før det ble nasjonalisert på nytt som et nytt selskap under navnet ITA.

Alitalias ansatte har streiket og protestert den siste tiden etter at det ble klart at ITA bare skal beholde 2.800 av Alitalias 10.000 ansatte.