Sist endte det i fiasko. Nå jubler røde, grønne og blå politikere for nye trikker

Arbeiderparties byrådsleder Raymond Johansen, Miljøpartiet De Grønnes byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie N. Berg og Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg avduket onsdag en modell av den nye Oslotrikken SL 18 (Sporvogn-Leddet bestilt 2018) som kommer neste år.

Alle var skjønt enige om at trikk det er noe Oslo skal ha.

Modell

Modelltrikken, eller rettere sagt halvparten av den femleddede 34,16 meter lange trikken som kommer, er helt lik den som kommer. Etter en liten gjennomgang kan vi konstatere at resultatet er blitt særdeles tiltalende. På tross av at trikkene, med en bredde på 2,65 meter, er smalere enn T-banen får man litt av den samme følelsen av romslighet ombord. Det skal gjøre plass til inntil 220 passasjerer.

Universelt utformet

Alle politikerne og fagfolkene som snakket før avdukingen understreket viktigheten av universell utforming. Sporveien har lagt mye vekt på at det ikke skal være hindre for rullestoler og barnevogner. Representanter for slike brukere har vært med til Spania, hvor modellen har stått en stund, for å uttale seg om interiøret. Flere rullestolbrukere var med på avdukingen og vi kunne se hvor lett det var å komme inn og ut, få plass i de åpne arealene i trikken og til og med rulle mellom stolradene.

Grunnen til dette, som kommer alle reisende til gode, er at hele kabinen i trikken, som er delt i fem ledd, er såkalt lavgulv. Gulvet er plassert i samme høyde som rampen på holdeplassen, slik man er vant med på T-banen i dag.

I produksjon

De første to trikkene er nå satt i produksjon ved CAF i Spania. De kommer hit neste høst og skal gjennom omfattende tester. Rundt neste årsskifte vil også trikkene åpnes for passasjerer og først når Sporveien er fornøyd trykker de på godkjentknappen. Da vil ytterligere 85 nye trikker komme i løpet av de neste tre årene, samtidig som det vil bli stadig færre av SL79 og SL 95.

Til sammen vil de 87 nye trikkene få en samlet lengde på rundt 3 kilometer. Det er en kilometer mer enn de Oslo har i dag.

Ikke bare trikk

Trikkeprogrammet ble utformet under det forrige byrådet og vedtatt med tverrpolitisk enighet i 2013. Likevel skulle det gå fem år før nye trikker ble bestilt i fjor. I 2015 startet en veldig stor oppgradering av skinnelegement. Mange gater ble gravet helt opp, men samtidig koordinerte Bymiljøetaten arbeidet slik av vann, kloakk, kabler og alt som skal ligge i bakken er blitt fornyet. Det skal gi svært mange år med gravefrihet. Fundamentet for de nye trikkene er også betydelig mye kraftigere enn det som lå i bakken fra før, og vil hindre asfalten rundt skinnene å tyte opp etter en stund.

Arbeidet ned å fornye skinnegangen og den elektriske infrastrukturen fortsetter i stor skala i mange gater, og skal være ferdig i 2021. Først da regner man med å ha et skinnesystem som ikke sliter unødig på nyanskaffelsen.

I tillegg skal verkstedene på Holtet og Grefsen oppgraderes. Alt i alt vil fornyelsen koste rundt 10 milliarder, men de nye trikkene vil bli vesentlig billigere i drift enn de som erstattes.

Politisk hyllest til trikken

– Alle i Oslo har et forhold til trikken. Sporveien er liksom Oslo og har vært inspirasjon til en masse sanger og romaner, sa byrådsleder Raymond Johansen, og siterte fra Lars Saabye Christensen roman Byens spor.

– Dette er den største oppgraderingen av kollektivtransporten siden vi bygde T-banen, og et viktig element for å få en utslippsfri kollektivtransport innen 2028, sier han.

– De nye trikkene vil få 40 prosent mer kapasitet enn dagens og vil gjøre det mye enklere å la bilen stå. Ambisjonen er å øke antallet trikkereiser fra 51 millioner årlig i dag til 100 millioner i 2030, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie N. Berg.

– Trikken i Oslo har en rolle både som bytrikk og forstadsbane. Jeg tror at denne er noe helt annet enn det forrige trikkekjøpet som på mange måter kan karakteriseres som en feilanskaffelse, sier leder for byutvikling- , miljø- og samferdelskomiteen, Eirik Lae Solberg.

Han viser til at oppturen for kollektivtransporten i Oslo begynte i 2007. Da ble prisen på månedskortet satt ned og antallet avganger på de ulike transportmidlene satt opp.