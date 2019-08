Sintef: Utbyggere bør beskytte bygg under oppføring mot været

I en pressemelding oppfordrer SINTEF om å beskytte mot fukt under bygging av nye prosjekter. Deres byggforskserie gir blant annet råd om riktig værbeskyttelse som bidrar til å sikre tørre konstruksjoner, som igjen forebygger mugg- og soppdannelse. Også enkeltpersoner kan iverksette tiltak for å beskytte sin personlige eiendom mot værskader.

Huseier kan gjøre tiltak selv

Nedbør og ras har den siste uken fått dramatiske følger for flere lokalsamfunn. 30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Mandag denne uken ble 16 personer evakuert etter at det gikk flere jordras i Røyrdotten og Jordal i Voss kommune.

Regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Brigt Samdal, sier til NRK at mange skader kan forhindres av enkle tiltak man som huseier kan utføre selv.

– For eksempel skal de sørge for at vannveiene er åpne og rydde skog og kratt, slik at vannet følger den elvestrengen som er i terrenget, sier Samdal.