Sintef + Kongsberg = endelig sant

Det er Sintef manufacturing som nå etablerer seg med kontor hos Kongsberg Innovasjon. At det ble avdelingen for vareproduksjon som endelig førte Sintef til industribyen er ikke tilfeldig. Denne delen av forskningsinstituttets aktivitet har i årevis hatt hovedkontor på Raufoss og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Horten. Spisskompetansen blant de 100 ansatte er innen (her gjelder det å ta sats) industriell robotikk og automatisert produksjon, digitale produksjonsløsninger, integrert produkt- og produksjonsutvikling, materialteknologi, sirkulær vareproduksjon, verdikjedestyring og effektiv produksjon.

Oppramsingen av områdene fremstår i bunn og grunn egentlig bare som en kronglete måte å si "Kongsberg" på.

Vil skape mer industri

Naturligvis har Sintef vært tett på Kongsberg-industrien tidligere. Da i enkeltprosjekter i samarbeid med en rekke bedrifter. Fortrinnet med å etablere eget kontor er å komme enda tettere på Norges fremste industri- og teknologiby. CEO Silje Helene Aschehoug i Sintef Manufacturing legger også vekt nettopp på dette:

– Vi føler oss allerede som en del av Kongsberg-familien. Men vi ønsker å skape enda mer industri i Norge. Og fremtidig produktivitetsvekst vil ikke være tilstrekkelig for å lykkes. Vi trenger også en storstilt grønn omstilling.

Når Sintefs skilt endelig skulle avdukes på fasaden av bygget der Kongsberg Innovasjon holder til, var det på sin plass at også konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg gruppen var til stede. Håøy etterfulgte Walter Qvam som toppsjef i Kongsberg gruppen. Og Qvam ble styreleder i Sintef. Og nå etablerer Sintef kontor i byen. Tilfeldig? Neppe helt uten betydning.

Håøy var selv mer opptatt av hva Sintef nå kan bidra med:

– Til tross for at vi er så gode som vi er, trenger selv Kongsberg innspill utenfra. De store utfordringene vi nå ser krever samarbeid. Ikke minst innen forskning og utvikling. Derfor er Sintef spesielt viktig for oss.

TU bør se seg i speilet

Det høres opplagt ut. Bortimot selvforklarende. At Sintef ikke har vært etablert med eget kontor på Kongsberg for lenge siden er rett og slett rart å tenke på. Nå i ettertid. Markeringen på fredag forrige uke trakk vel hos mange heller frem denne undringen over hvor lang tid det har tatt heller enn overraskelsen over at det nå endelig skjer.

Men akkurat det dilemmaet er det flere som bør ta til seg. Og noen sitter i glasshus. Da TU konfronterte Sintefs styreleder Walter Qvam med akkurat dette poenget, hadde han jo rett da han tørt kunne kommentere tilbake: – Og det gjelder vel Teknisk Ukeblad også.

Det er av sine egne man skal få det.

Teknologibyen Kongsberg fortjener mer oppmerksomhet. Ikke bare fra Sintef, men også fra oss i TU. Vi lover å ta det med oss inn i våre fremtidige planer og vurderinger.