Sintef: – Industrien somler med digitalisering, styrer og politikere må våkne

Morten Dalsmo, konserndirektør i Sintef og leder for Sintef Digital, roper et varsku. Han viser til Menon Economics' «Eksportmeldingen 2021», som ble lagt frem i juni. Den sier at knapt noe land har tapt markedsandeler like raskt som Norge de siste 20 årene. Med en eksportandel på 37 prosent i 2019 havnet Norge på absolutt siste plass blant vesteuropeiske land.