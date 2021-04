Sintef: Automatiserte biler og busser er de sikreste

I prosjektet SmartFeed har forskere ved SINTEF deltatt i flere pilotprosjekter med selvkjørende, elektriske minibusser i Norge. Etter fire år er resultatene klare:

Vi må forvente enkelte nye typer ulykker med høyt automatiserte biler og busser, men langt færre enn med manuelle kjøretøy. For kjøretøy med lavere automatiseringsnivå er utviklingen innen sikkerhet mer usikker.

Ulike grader av automatisering

I rapporten Trafikksikkerhet for automatiserte kjøretøy har forskerne sett på internasjonale erfaringer med automatiserte personbiler, i tillegg til busser.

Enkelt sagt kan automatiserte kjøretøy være på ulike nivåer for teknisk modenhet. Nivåene er bygget på internasjonale standarder i en skala fra 0 til 5:

Nivå 1-3 Advanced Driver Assistance (førerstøtte)

Nivå 4-5 Automated Driving Systems (helautomatiserte/autonome)

På nivå 0 er alt førerstyrt, altså manuelle kjøretøy. På nivåene 1-3 velger førere når de vil aktivere automatikken og bestemmer selv når den skal avbrytes.

På nivåene 4-5 er det ikke lenger en juridisk ansvarlig fører i kjøretøyet. Her styrer automatikken hele kjøreprosessen.

– Nye biler kan allerede ta over en rekke oppgaver fra sjåføren, eksempelvis styring, bremsing og akselerasjon. ADAS, som står for Advanced Driver Assistance, utfører disse handlingene på grunnlag av egne systemobservasjoner og egne systembeslutninger, koordinert med algoritmer, sier Gunnar Deinboll Jenssen, forsker i SINTEF.

Datamaskiner på hjul

De selvkjørende bussene under utprøving i Norge sikter mot et enda høyere nivå av automatisering under betegnelsen AD som står for Automated Driving. Disse er ubemannet, og ratt og pedaler er fjernet helt.

Kjøretøy av denne typen er utstyrt med så mye maskinvare og programvare at de ofte kalles datamaskiner på hjul. Men for lavere nivå, ADAS, er det fortsatt med et menneske i kontroll-loopen, med fullt ansvar etter vegtrafikkloven.

Det faktum at føreren i kjøretøy etter hvert helt erstattes med selvkjørende teknologi har vidtrekkende konsekvenser for førere, andre trafikanter og infrastrukturen.

– Det innebærer en grunnleggende endring i kjøretøyets karakter og virkemåte. En transformasjon som for enhver innovasjon ikke bare gir fremgang, men også nye sikkerhetsutfordringer, sier Deinboll Jenssen.

En Tesla Model 3 kjørte over fartsgrensen da den krasjet inn i en lastebil på autopilot i USA i mars 2019. Taket ble revet av og sjåføren ble drept. Ifølge en foreløpig rapport hadde sjåføren trolig ikke hendene på rattet, og verken han eller autopiloten foretok noen unnvikende handling. Foto: National Transportation SafetyBoard