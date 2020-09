Silisiummaterialet fra vestlandet bidrar til NASAs Mars-reise

– Kunden vår EaglePicher leverer batterier til NASAs romfartøy. Det er Silgrain fra Bremanger med på romfartøyet som nå er på vei til Mars, bekrefter verkssjef Arne Werge-Olsen ved Elkem Bremanger.

Stoffet blir produsert med kvarts fra Tana som råmateriale.

Det er ikke første gang batterier fra EaglePicher med Silgrain fra Svelgen er på Mars. Dette er NASAs femte oppdrag på den røde planeten. EaglePicher, en ledende leverandør av batteriløsninger til amerikanske romoppdrag, leverte også batterier til landingssystemene på de tidligere oppdragene Mars Spirit, Opportunity, Curiosity og Insight. Elkem har vært eksklusiv leverandør av Silgrain til selskapet i ti år.

– Noe vi er stolt av

– Vi synes det er utrolig kult å være med på dette. Det er noe vi er stolt av. Det er også Silgrain fra oss i de fleste av verdens smarttelefoner, i solceller, og våre silisiumprodukter er svært relevante for batterier til elbiler. Det ligger helt sentralt i forretningsstrategien vår å utvikle løsninger med lavt karbonavtrykk produsert med strøm fra ren norsk vannkraft. Vi ser helt klart økende interesse i markedet for løsninger med redusert karbonavtrykk i tråd med mål om bærekraft, sier Werge-Olsen.

Silgrain er silisium som er bearbeidet og støpt i plater før det blir pulverisert. Materialet blir kun produsert ved Elkem Bremanger. Det blir levert i pulverform i store sekker og skipet ut til hele verden. EaglePicher er imidlertid en kunde som får spesialleveranser.

– Det meste vi produserer av Silgrain blir levert i tonn. Spesialleveranser som denne kan være snakk om noen hundre kilo eller noen få tonn i løpet av noen år. Men prisen på slike spesialleveranser er naturlig nok høyere, sier verkssjefen.

Skutt opp 30. juli

Det såkalte Mars 2020 Perseverance Rover-programmet ble skutt opp på Cape Canaveral i Florida 30. juli, og er ventet å lande på Mars 18. februar 2021. Det er i forbindelse med selve landingen det ikke-ladbare termiske batteriet med Silgrain har en viktig rolle.

– Dette er snakk om batterier til landingssystemene som ikke kan lades opp, men de har lang holdbarhet. De er fokusert på én oppgave, og kan ikke feile.

100 prosent pålitelig

Elkem opplyser at landingsrakettene bli antent med full kraftutløsning av det termiske batteriet under selve landingen. Et termisk batteri trenger bare å fungere én gang, men må være 100 prosent pålitelig og gi høy effekt.

Batteriet består av en anode, katode, fast elektrolytt og en pyroteknisk energikilde. Silgrain er en av hovedkomponentene i legeringen som brukes til fremstilling av anoden. Energikilden gir varme som sørger for at elektrolytten, typisk saltsmelte, går fra fast til flytende form, noe som igjen sørger for at batteriet begynner å fungere. I dette tilfellet brukes batteriet til å drive systemene som kreves for å kunne lande på overflaten av Mars.