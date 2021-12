Sikrer julestemninga på Vestlandet med den største F-35-formasjonen Norge har stilt

Det er blitt en tradisjon at når man har kommet omtrent halvveis inn i julekalenderen, er det på tide å kikke etter jagerfly i formasjon.

I år skjer dette uten F-16, som avsluttet i fjor med en formasjon på 24 fly fra Bodø, i stedet er det arvtakeren F-35 alene som skal gjennomføre julestjerneflygninga.

Ørland-Bergen

Den starter naturligvis hjemme på Ørland, klokka 11.00 fredag 10. desember dersom ikke vær eller andre uforutsette ting kommer i veien.

Ruta går sørvestover til Kristiansund (11.40), Molde, Ålesund, Førde og videre langs kysten til Bergen, der formasjonen etter planen skal ankomme klokka 12.15.

Som vanlig når det er snakk om denne typen operasjoner, er alle klokkeslett tentative med forbehold om vær og andre uforutsette ting.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Luftforsvaret på Ørland fredag morgen og får opplyst at det ser bra ut med tanke på avgangstida – og ikke minst at formasjonen ligger an til å bli den største med F-35A her til lands.

13 fly

Luftforsvaret har vært flinke til å øke størrelsen gradvis slik at det er mulig å sette nye rekorder årlig, omtrent som høydehoppere.

I 2019 var størrelsen på F-35-julestjerna 11 fly, mens i fjor stilte til sammen 12 fly i formasjonen. I år ligger det an til at 13 av de siden torsdag totalt 24 F-35A som er stasjonert på Ørland skal opp og fly samtidig.

I tillegg til tradisjonsbæring ved å markere slutten på året på denne måten, byr dette på mye god trening.

Oberstløytnant Tron Strand, som er sjef for 332 skvadron, påpeker at formasjonsflyging er en viktig del av kampflytreninga og at de nå får øvd på å planlegge, koordinere og gjennomføre dette.