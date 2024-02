Sikkerhetsrapport: Frykten for Russland daler

To år etter invasjonen av Ukraina ser frykten for Russland ut til å dale igjen etter rekordnivået i fjor.

Det viser en rapport som arrangørene av den store sikkerhetskonferansen i München (MSC) har offentliggjort i forkant av konferansen, som starter fredag.

Da samles politiske tungvektere og statsledere fra alle verdenshjørner på luksushotellet Bayerischer Hof i sentrum av München.

I år som i fjor vil uvanlig mange være til stede. For verden blir stadig mer urolig og uforutsigbar. Russland er imidlertid ikke invitert.

Russisk moderasjon

Undersøkelsen er gjennomført i november i fjor blant 12.000 personer i elleve land – USA, Kina, India, Storbritannia Canada, Tyskland, Frankrike, Japan, Italia, Sør-Afrika og Brasil.

Trusselen fra Russland rangerer fortsatt høyt, og høyere enn før Ukraina-invasjonen i 2022, men sammenlignet med i fjor får alle indikatorene som er relatert til invasjonen, lavere score.

I fjor ble Russland ansett som den største faren i alle landene; i år er det bare britene og japanerne som fortsatt har Russland øverst. Blant tyskere rangeres Russland som den sjuende verste trusselen, mens italienerne har Russland på 12. plass.

– Etter at Russlands stilling stupte i fjor, har den kommet seg beskjedent, men er fortsatt lav. Rapporten signaliserer en moderasjon, men ikke et brudd, av trendene etter invasjonen, heter det i rapporten.

– Angrep kan ikke utelukkes

Om mindre frykt er til fordel eller ulempe for Russlands president Vladimir Putin, sier rapporten ingen ting om.

Samtidig har lederen av München-konferansen, Christoph Heusgen, nylig uttalt at et russisk angrep på et Nato-land ikke kan utelukkes.

– Dersom Putin ikke taper krigen mot Ukraina, må vi ta i betraktning at han kan ta Moldova eller de baltiske landene, sa han i helgen, ifølge DPA.

Frykter terror og migrasjon

Derimot har frykten for massemigrasjon og islamistisk terror steget bratt, særlig i land i Europa og Nord-Amerika.

I både Tyskland, Frankrike, Italia og Canada er det frykten for et terrorangrep som har økt mest fra i fjor.

Dette kan delvis skyldes Hamas-angrepet mot Israel, tror forskerne bak rapporten.

Også frykten for Iran har økt betraktelig.

Cyberangrep regnes nå for den største trusselen i USA og Kina. Sørafrikanerne er på sin side aller mest redde for en økonomisk krise eller brudd i elforsyningen.

Klimafrykten øker

Samtidig har klimafrykten økt i samtlige land.

Når G7-landene ses under ett, topper frykten for ekstremvær og skogbranner lista, mens ødeleggelse av naturlige habitater er på tredjeplass.

I de såkalte BICS-landene (Kina, Brasil, India og Sør-Afrika) topper generelle klimaendringer lista, etterfulgt av frykten for ekstremvær og naturødeleggelser.