Sikkerheten var for dårlig da helikopter styrtet i Bergen

Sikkerheten om bord var for dårlig og piloten hadde minimal erfaring med helikopteret som styrtet under landing på en yacht i Bergen for to år siden.

– Det var i det hele tatt mye som gikk galt både om bord i helikopteret og på yachten. Det var en del manglende trening og kompetanse, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon til Bergens Tidende.

I kommisjonens rapport, som ble offentliggjort tirsdag, framgår det blant annet at det var forretningsmannen Charles Chan som fløy helikopteret da det styrtet. Han hadde ikke typerettighet på helikoptertypen, og hadde så sent som dagen før gjennomført ferdighetsprøve på helikoptertypen. Det var hans første forsøk på å lande et slikt helikopter på helidekket da maskinen styrtet i sjøen under landingsforsøket på yachten Bacarella som lå i byfjorden i Bergen våren 2017.

En person ble alvorlig skadd og to andre lettere skadd i ulykken. Helikopteret styrtet etter å ha fått skader på rotoren fra et trekk over en drivstofftank som løsnet under innflygingen. Maskinen ble liggende opp ned i vannet etter styrten.

«Helikopteret ble ført av en flyger som hadde minimal erfaring på helikoptertypen. Vedkommende hadde ikke fått påført typerettighet i sitt flygersertifikat enda, siden oppflyging hadde skjedd dagen før ulykken. Da trekket løsnet prøvde fartøysjefen, som hadde instruktørrettighet, å manøvrere helikopteret vekk fra trekket, men hadde ikke mulighet til dette da det skjedde meget raskt. Skadene som oppsto i hovedrotoren gjorde helikopteret ukontrollerbart», fastslår Havarikommisjonen.