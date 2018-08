Oslos nye høyhus vil rage 29 etasjer over byen

I januar ble det klart at prosjektet «Nordisk lys» vant Bane NOR Eiendoms plan- og designkonkurranse om å utforme «Fjordporten Oslo S», et høyhus ved hovedstadens sentralbanestasjon.

Fredag ble denne avtalen signert av prosjektsjef Rune Breivik og utviklingsdirektør Morten Austestad fra Bane NOR Eiendom, og Kristin Ramstad fra Reiulf Ramstad Arkitekter.

Prosjektsjef Rune Breivik og utviklingsdirektør Morten Austestad fra Bane NOR Eiendom, og Kristin Ramstad fra Reiulf Ramstad Arkitekter. Foto: Monica Toften/Bane NOR Eiendom

Sistnevnte representerer nemlig vinnerteamet bak prosjektet «Nordisk lys», som består av Reiulf Ramstad Arkitekter og C.F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering.

Norges høyeste hus?

Prosjektsjef i Bane Nor Eiendom, Rune Breivik, forteller at bygget slik det er tegnet er cirka like høyt som Posthuset (tidligere Postgirobygget, 112 meter) og Oslo Plaza (117 meter og Norges høyeste bygning).

– I konkurransens program, altså føringsdokumentet som setter rammene for konkurransen, ble det beskrevet at bygget skulle være på høyde med Posthuset.

– Er det viktig å få Norges høyeste hus?

Illustrasjon av høyhuset "Nordisk lys" sett fra vannet. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter og C F Møller

– Egentlig ikke, men vi mener det er riktig å bygge høyt på Oslo S. Dette blant annet for å nå nullvekstmålet, altså målsetningen satt av staten om at persontransportveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et tiltak her er blant annet å tilrettelegge for flere arbeidsplasser ved knutepunktene. Jo mer man bygger rundt knutepunktene, jo mer vil folk reise kollektivt og jo mer effekt får man. Dette ligger til grunn for at vi mener det bør bygges med større tetthet på Oslo S enn det som er der i dag, svarer prosjektsjefen.

Neste steg i prosessen er å gjøre klar prosjektet som grunnlag for en reguleringsplan. Derfor er byggets størrelse og materialspesifikasjoner ikke avklart.

– De to ulike variantene av forslagene vi har fått har bruttoareal på mellom 45 000 og 52 000 kvadratmeter. Tegningen er vist opp til 29 etasjer, og da er man omtrent oppi den høyden som postbygget er i dag. Det ligger en ambisjon om materialbruk hos arkitekten, men det er detaljer som blir lagt i etterkant av reguleringen, sier Breivik.

En del av togstasjonen

Byggets bruk er foreløpig heller ikke definert, men Bane NOR Eiendom har sett på muligheten for enten kontor eller hotell, og eventuelt en kombinasjon av disse to. Boliger har de ifølge prosjektsjefen ikke sett som hensiktsmessig.

De to nederste etasjene vil være stasjonsareal for Oslo S.

Illustrasjon av stasjonsetasjene i det kommende høyhuset. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter og C F Møller

– Bygget vil stå omtrent der dagens flytogterminal ligger nå. Det vil rives, og vi bygger det nye bygget omtrent i samme posisjon. De to nederste etasjene blir dermed en del av togstasjonen, omtrent som i dag. Det er forventet økning i antall reisende på Oslo S. Så noe forandring blir det, for å legge til rette for fremtidens bruk.

– Har dere tatt høyde for at det må foretas store endringer i reguleringsprosessen?

– Det er litt for tidlig å si, nå som vi legge til rette for en prosess med Oslo kommune. Normalt tar en slik planprosess med kommunen tar cirka to år. Og når vi får planen vedtatt tar det fortsatt en tid før vi får satt igang selve byggingen, sier prosjektsjefen, som tar sikte på å være i gang med byggingen om tre år, sier prosjektsjefen.

«Nye Oslo S»

Bane NOR Eiendom inviterte i juni 2017 til en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av «Fjordporten Oslo S». Ifølge en pressemelding fra januar i år skal Bane NOR utvikle Oslo S de neste årene, og kollektivknutepunktet skal forbedres og tilrettelegge for flere reisende. Utviklingen tar utgangspunkt i prosjektet «Nye Oslo S», utarbeidet av Space Group i 2008.

Prosjektet omfatter ifølge pressemeldingen tre hovedbygninger; Stasjonsalleen, Krystallen og Fjordporten. Første trinn i dette prosjektet er stasjons- og høyhus-prosjektet ”Fjordporten”, som det fredag ble signert avtale om.

I juryens avgjørelse heter det at «Juryens vurdering er at «Nordisk lys» best svarer på programmets utfordringer. Prosjektet viser en god forståelse for oppgavens mange premisser og en vilje og entusiasme for å finne løsninger gjennom god og bærekraftig arkitektur. Juryen mener forslaget har et konsept som viser en egnet tilnærming og er robust nok til å tåle de nødvendige justeringer, og at prosjektet vil kunne styrkes gjennom dette arbeidet.»

Illustrasjon av inngangspartiet. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter og C F Møller

– Vi mener at høyhuset har en form og plassering som tar hensyn til Karl Johans gate-aksen, altså synsaksen mot Ekebergåsen fra Karl Johans gate som kommunen har ønsket å videreføre. I tillegg mener vi at bygget står godt til resten av bebyggelsen i området og ivaretar den fredede Østbanebebyggelsen på en god måte, sier prosjektsjef Rune Breivik i Bane Nor Eiendom.

24 søknader

Konkurransevinnerne Reiulf Ramstad Arkitekter med fler var et av de 24 internasjonale teamene som søkte om å få være med i konkurransen, og en av fire som ble valgt ut. Teamene som ikke vant var:

BIG Bjarke Ingels group, Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering,

Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering, Ingenhoven Architects, Common Ground, Atelier Loidl Landschaftsarchitecten, Werner Sobek, CDM Smith Consult

Common Ground, Atelier Loidl Landschaftsarchitecten, Werner Sobek, CDM Smith Consult Sauerbruchutton Studio Oslo landskapsarkitekter, Bollinger & Grohmann Ingeniører, Golder assosiates.

